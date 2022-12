Cuestión de pelotas

Mucha polémica hay con respecto al Mundial de Qatar, desde cómo se eligió el país como sede, tirando de petrodólares y de sobornos -por lo que afirman los especialistas- más que por méritos en el que, incluso, se pasó por delante de sede favoritas como era España. Pero el poder del dinero es infinito y son muchos los que sucumben ante él, sólo hay que ver la nómina de dirigentes del futbol mundial -españolas también- juzgados por diferentes delitos y son afición a los billetitos verdes...

Independientemente de ello, que es grave, muy grave, nos encontramos el precio que se ha pagado por ese mundial. Se hablan de cientos de muertes de trabajadores en los estadios de fútbol construidos para llevar a cabo tan magno evento deportivo.

No es de extrañar, donde antes no había nada ahora se erige un portentoso e imponente estadio -multiplíquenlo por mucho- y centro comerciales, hoteles... Hasta una afición comprada que, sin saber de fútbol, se pone una camiseta que de imponen y se pone a animar... Trabajadores de la animación que también compra el dinero.

Lo que no va a poder devolver es la vida de aquellos que se la dejaron en la construcción de esos estadios, pakistaníes, hindúes, iraníes y de otras muchas nacionalidades en las que el sueldo que se paga es el equivalente a muchos años de trabajo en su país de origen y... Estadios levantados, condiciones se semiesclavitud y mundial servido.

¿Donde me dejan la represión? De modo que no se puede lucir la bandera arcoíris por que los señores dirigentes del país se mostrarían ofendiditos... ¿Y los derechos de los ciudadanos? ¿Y la libertad? Ah, me olvidaba, allí «esto» lo tienen sólo unos pocos, el resto es represión.

Tanto es del poder del dinero que la propia FIFA se alinea con esa postura y castiga el lucir emblemas y simbología de ese tipo. Ver para creer. Que si expulsión de los jugadores o del capitán, que si sanción al país de origen. Un desastre en cuanto a los valores humanos que deben ser los que primen en un acto de concordia y deportividad en un mundial pero que aquí parece que se han olvidado, es mejor el color del dinerito.

Y para colmo...¡No dejan beber cerveza! Aunque nunca han dejado, que eso también es cierto y sólo autorizaban su consumo de firma restrictiva.

Las mujeres también tienen su particular caballo de batalla, no se puede vestir de una forma, no se permiten expresiones emocionales... ¿Qué se permite entonces? Parece que esto último se ha relajado un poco pero al final, cuando el mundial pase, todo volverá a su ser.

Muchos son los que han dicho de no ver el mundial, de no hacer el juego a esta pantomima comprada pero, al final, todos seguimos a la selección -guste más o guste menos- y lo que reinará será el campeón, pocos se acordarán con el tiempo de lo que implicó este mundial y de los valores que se pretenden transmitir y quedaron pisoteados.