Cuidado con la morriña al irse del Betis

No hago más que leer que si éste o el otro que se fueron del Betis a otros equipos están deseando volver. ¿Eso será verdad? Porque, miren, yo con esto de las noticias estoy ya como Santo Tomás, el de las llagas, que lo nombro de cuando en vez aquí: hasta que no toquen mis dedos las llagas que a esas criaturas les produce haberse ido del Betis no me lo creeré. En Chicago -si no recuerdo mal- hubo una escuela de periodistas que tenía un eslogan para resaltar la importancia de contrastar noticias: “Si tu madre te dice que te quiere, busca otra fuente”. Duro, ¿eh? Y mucho más ahora cuando todos los mozos y mozas les dedican sus premios a sus mamás y abuelitas siguiendo la filosofía de Antonio Machín (“madrecita del alma querida/ en mi pecho yo llevo una flor,/ no te importe el color que ella tenga/ porque al fin tú eres madre una flor”) y de Manolo Escobar (“como se quiere a los hijos/, ya no se puede querer más/, por ellos se da la vida/, sabiendo el pago que dan”). Esto último queda muy antiguo porque ahora ya lo ven: “este premio se lo dedico a mi madre”, dicen entre lágrimas los agraciados.

Santo Tomás quiso contrastar la noticia de que Jesús había resucitado y pasó a la tradición como un descreído. Después caí en la cuenta de que fue el primer periodista y científico de quien me hablaron en el colegio. Los jugadores del Betis, antes de irse, deberían pasar una temporada en el lugar al que los mandan o se van a engrosar considerablemente sus emolumentos. Puede que ganen el cuerpo y pierdan el alma. ¡Cuántos de los que vinieron de fuera se quedaron aquí, en lo mejó der mundo! Joaquín no podía aguantar más ni en Florencia, ¡en Florencia! ¡cuna de Maquiavelo que tanto se lleva ahora! Joaquín no es precisamente un intelectual descendiente de los Medici pero es gracioso y su sitio es éste, aquí el personal lo ha abrazado como la gran persona que es y lo que significó de arte para el fútbol, el mismo arte que llevó a Florencia. No querían que se viniera de allí y allí entienden de arte, practican un fútbol sui generis procedente de la Edad Moderna, cuando fui acudí a verlo y me divertí tela.

Pues ahora o en junio se va Miranda para Italia, regalado. El Niño de Olivares no sé si sabrá bien lo que hace, yo lo apoyo porque la vida es corta y el dinero largo si se sabe administrar con corrección. Y apoyé a Ceballos y a Fabián y al que se vaya, pero cuidado con la morriña si no te dan partidos o te flaquean las piernas por el calor o el frío, esto debería ser como los noviazgos antiguos: una temporada de estancia juntos pero no revueltos y luego el matrimonio, ahora los noviazgos se acortan mucho y todo parece de quita y pon, a mí los futbolistas del Betis ya casi por un oído me entran y por otro me salen, entre que los años conllevan hartazgos y que no han entrado todavía cuando ya están saliendo no le agarro cariño a ninguno. Luego me salen con la morriña, habrá que incluir en los contratos una cláusula morriñera: “si el niño no da el do de pecho y se deprime por lo que sea y anhela el Bendito Villamarín que se vaya tras examen médico minucioso, estudiadas, mediante encefalograma, sus reacciones cerebrales ante imágenes de lo mejó der mundo”.

Comprendo que cuando entra uno en el Bendito Villamarín todo invite al sosiego. El blanco y el verde son colores de sosiego, en las casas de curación mental o manicomios, el verde y el blanco están por todas partes. A pesar de eso una minoría exigua se pasa a veces mientras ahí sigue ese verde y ese blanco metido en las retinas y en las mentes de los hijos emigrados que dicen que desean regresar al bullicio y la tranquilidad de un club que hasta tiene un padre que es el hombre tranquilo, el señor Pellegrini, a quien por más jugadores que le quiten saca otros de debajo de las piedras que dan el avío mientras los que se han marchado afirman los medios que desean regresar al redil.