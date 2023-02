Cursando Primero de Hipocresía

Estruendoso silencio de los protagonistas de la Liga española de fútbol masculino, directivos, futbolistas y entrenadores, en activo o retirados, ante la revelación de las pruebas sobre la inmoral conducta del F.C. Barcelona como club y de José María Enríquez Negreira como vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros. Curiosa paradoja. Una actividad que socialmente es masa madre de ingentes comentarios y controversias, ya sea por un penalti dudoso, por una frase altisonante o por un comportamiento chulesco, y ahora es tan muda como un claustro monacal.

Los pagos del Barça durante 20 años a un ex colegiado con capacidad de influir en la promoción o defenestración de los árbitros, y el chantaje de dicho tunante a los mandamases de su equipo predilecto para que le continuaran garantizando el pelotazo que era su única fuente de ingresos, bajo amenaza de tirar de la manta, ponen bajo sospecha el resultado final del campeonato liguero durante más de una década. De modo directo e indirecto, por cuanto los posibles favores a la entidad que es 'más que un club' podrían haber influido de carambola, en la suma-resta de puntos merced a victorias, empates o derrotas, a que otro equipo consiguiera o no plaza para jugar la Champions, y a que otro descendiera o no a Segunda, por citar dos ejemplos que catapultan o hunden el porvenir de un equipo y de sus profesionales. Sin embargo, impera el silencio. El único mutis que no sorprende es el del Real Madrid. En materia de favoritismo arbitral tiene un historial demasiado abultado.

La carrera de Hipocresía es la que ofrece más recursos gratuitos y disponibles para toda la población, sea cual sea su ámbito predilecto. Para cursar a diario Primero de Hipocresía y tomar nota de lecciones magistrales no hace falta ni cumplimentar un formulario de inscripción. Recuerden la reciente clase impartida por Antonio Garamendi como presidente de la CEOE, la organización que engloba al conjunto de las asociaciones empresariales españolas. Tras su reelección ha regularizado su situación laboral, que era anómala porque facturaba como autónomo, y ya tiene un contrato estable con remuneración de 380.000 euros anuales. Valoración aprobada por unanimidad por la junta directiva. Se han olvidado de que negocian con el Gobierno asuntos de evidente trascendencia no solo para la coyuntura de las grandes empresas sino también para la competitividad de las pequeñas, que son el 99,8% del censo empresarial español, y cuyos presupuestos de gastos e ingresos están muy lejos de ese estatus.

Tampoco es manca la hipocresía de las dirigentes políticas de Podemos que presumen de feminismo y se niegan a admitir que se han equivocado, y gravemente, en imponer una reforma legal mal articulada jurídicamente que está perjudicando a centenares de mujeres víctimas de agresiones machistas, conmocionadas al saber que quienes las ultrajaron van a salir antes de prisión. Rectificar, y pedir perdón, no son virtudes con sesgo de derechas o de izquierdas, sino cualidades de Primero de Ética. A Irene Montero, Ione Belarra y Victoria Rosell, contumaces en el rancio sostenella y no enmendalla, ya solo les falta endosarle la culpa al lucero del alba y a las conspiraciones judeomasónicas.

Ver la paja en el ojo ajeno y no ver la viga en el propio sigue siendo un examen a superar.