¿Damos gracias a los muertos?

Sevilla es una ciudad un tanto desagradecida. Muy bonita y con arte, pero capaz de elevar a los altares de la idolatría a bufones y casposos poetas y de enterrar bajo la pesada losa de la indiferencia a verdaderos genios del flamenco que la han colocado en la historia del arte. En un día como hoy, Día de los Difuntos, quiero tener un recuerdo para aquellos artistas, críticos y aficionados que tanto hicieron por esta ciudad desde el flamenco y que se fueron para el otro barrio sin pena ni gloria. Por ejemplo, Silverio Franconetti Aguilar (Sevilla, 1831-1889), la primera gran figura del cante andaluz, gitano, jondo o flamenco. Además, don Silverio fue empresario de cafés cantantes en los que nuestro arte más singular era lo más importante. No fue el primero en programar flamenco en los cafés, pero fue director del Café de Silverio en la calle Amor de Dios, en los setenta del XIX, y luego creador y dueño del Salón Silverio, que estuvo en el número 4 de la céntrica calle Rosario desde 1881 hasta 1888, donde años más tarde estaría el almacén de la célebre Farmacia el Globo. Por si no fuera ya bastante mérito, el hijo del italiano Nicolás Franconetti Chesi fue el primer cantaor que creó una compañía de flamenco con su nombre, con la que recorrió España, contribuyendo a profesionalizar a los intérpretes del cante, el baile y el toque. En su compañía fueron artistas como el bailaor Antonio el Pintor, el guitarrista Maestro Pérez y los cantaores Salvaorillo de Jerez –que en realidad era de Benamejí–, Francisco Viache Arana, El Cuervo Sanluqueño, y, entre otros, el Chato de Jerez y Miguel Macaca. ¿Le ha agradecido Sevilla a Silverio su estupenda labor? Ni Sevilla ni los sevillanos. Se murió y lo enterraron bocabajo por si resucitaba. De eso hace ya casi siglo y medio y no existe ni una simple peña flamenca con su nombre, una calle o una plaza. Pero quien dice Silverio dice Maestro Otero, Maestro Pérez, don Antonio Chacón –era jerezano, pero se consagró en Sevilla, donde dejó su maestría–, el también jerezano Manuel Torres, Manuel Vallejo, Pepe Pinto o dos figuras más recientes, como fueron Pepe Marchena y Juan Valderrama, el primero de Marchena y el segundo de la localidad jiennense de Torredelcampo. Los dos vivieron en Sevilla durante años, amaron a esta ciudad y le dieron categoría humana y flamenca. En un día como hoy, frío y plomizo, siempre los recuerdo de alguna manera y suelo escribir sobre ellos para que no caigan definitivamente en el olvido.