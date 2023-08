Daniel Sancho ‘el guaperas’ y Edwin Arrieta ‘el maricón perverso’

El verano se caracteriza por ser un periodo de tiempo muy caluroso, por ser el tiempo de las vacaciones de millones de personas y por ser el tiempo en el que nada pasa. No hay noticias y si alguna se conoce se explota hasta límites ridículos. Si esas noticias tienen que ver con alguien del mundo rosa o sus alrededores, el periodismo se convierte (en un porcentaje preocupante) en una trituradora de la profesión que se convierte en casquería emocional y acaba siendo una lacra más para la credibilidad de los periodistas.

Daniel Sancho ha confesado un crimen. Eso de ‘lo cometió presuntamente’ tiene ya poco sentido. Y no puedo empatizar con él y no puedo comprender que los medios estén presentando el asunto como si un muchacho adorable hubiera perdido el bonobús y un maricón indecente (que se merece cualquier cosa por... maricón) le hubiera tocado el culo.

No puedo empatizar con alguien que confiesa haber matado a otra persona. Descuartizar el cadáver y esparcir los restos por diferentes contenedores o en distintos lugares del mar, me parece de una atrocidad propia de series de televisión (¿Recuerdan ‘Dexter’?). ¿Cómo se puede sentir una mínima afinidad con algo así? No he creído jamás que un asesino fuera una persona maravillosa. Nunca jamás. Y no lo voy a hacer ahora por más famoso que sea el abuelo del sujeto o su padre o él mismo. Y no voy a caer en la tentación de dejarme arrastrar por las nacionalidades de víctima y verdugo o las orientaciones sexuales de uno u otro. Este tal Daniel es un asesino confeso y si da marcha atrás con su versión de los hechos habrá que pensar en utilizar lo de presuntamente sin dejarlo de hacer una sola vez. La presunción de inocencia es fundamental aunque en este caso parece que lo único presunto son detalles que dibujen cómo fue la realidad al milímetro.

No puedo dejar de señalar a los periodistas que, en busca de la versión más leída de noticia del verano, estén presentando a este hombre como un niño maravilloso que ‘ha visto su vida truncada’ y al que le esperan unas condiciones inhumanas que nunca deberían sufrir los hijos de nuestra gente de bien. Como esto siga así, el médico maricón y extranjero será el culpable de todo. La frivolidad está llegando a unos extremos intolerables. En el momento de escribir esta columna, algunos colaboradores de un programa que trata desde viajes de novios a casos de adivinaciones portentosas, están dejando clara su postura respecto a este crimen. Como si interesara a alguien lo que digan una banda de bocazas que no saben de nada.

Es una vergüenza lo que está sucediendo. Tal vez sea el caso de romantización de un asesino más clara de la historia del periodismo reciente y, todavía, algunos quieren que parezca periodismo de investigación.