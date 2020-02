David Gistau y el alma rota

Aunque los amiguetes de izquierdas se enfaden, confieso que suelo escuchar Herrera en Cope y que disfruto con sus brillantes colaboradores de opinión que analizan diariamente la actualidad política española. Carlos es amigo, aunque nunca me haya invitado a ninguno de sus célebres saraos gastronómicos, con lo que me gusta un cuchareo. Me encantaba David Gistau, que ayer nos dejó a la edad de 50 años, en la flor de la vida y llevándose con él lo que sabía, que no era poco. Era un columnista de opinión excelente, singular, con un sello. De esos articulistas que tras leerlo, decías que por qué no habías escrito tú esa columna tan brillante. Envidia y no precisamente sana, sino absolutamente podrida. Uno se lleva casi media vida intentando encontrar un columnista que te haga leer cada día un diario o escuchar un programa de radio. He admirado a muchos articulistas, desde Paco Umbral a Raúl del Pozo, y Gistau era uno de ellos. Tenía el don, que dicen los flamencos cuando alguien canta lo jondo como si no cantara, como si rezara sin predicar ningún evangelio. Gistau escribía de una manera única y luego leía bien sus columnas radiofónicas, con un estilo y timbre de voz único, valentía y una prosa de belleza literaria irresistible que nos ayudaba a despertarnos y ponernos a escribir. Ahora hay que desacostumbrarse a escucharlo cada mañana, que no será fácil. Esta misma mañana ha sido duro escuchar a Carlos, Santi Majetón e Ignacio Camacho, con sus voces tronchadas como un quiebro de soleá y el alma rota, despedirse del compañero y el amigo. Como solo se muere lo que se olvida, ahí estaremos.