David Rodríguez en su mar verde

David Rodríguez Romero es un joven guitarrista y compositor de Arahal, que a sus 21 años, cumplidos el pasado mes de julio, tiene ya su primer disco de guitarra en el mercado, Mar verde. Al ser paisanos, sigo su carrera desde que tenía 10 años y siempre me sorprendió su madurez, adquirida en las reuniones flamencas celebradas en las tabernas o la peña flamenca del pueblo. Arahal es un lugar donde las tascas tienen mucha importancia social, sobre todo para el flamenco y los flamencos. Los cantaores se buscan para zurrarse cantando, como pasaba en Triana hace un siglo, y puede presumir mi pueblo de contar con unos intérpretes magníficos que son ya conocidos en toda España. Es raro encontrar un aficionado del país que no haya oído hablar alguna vez de El Reche, los hermanos Ruizo, Manolo el Plancho, Jesús Carrillo o El Paquillo. Cualquiera de ellos podría darle lecciones de cante puro a alguna de las estrellas de la jondología patria. De hecho, alguna vez ocurrió en La Mazaroca, que no solo es el mejor restaurante de la provincia de Sevilla, sino un templo flamenco por el que han pasado figuras como Enrique Morente, Carmen Linares, Gerardo Núñez, Estrella Morente o Mayte Martín. David Rodríguez estaba ahí, entre ellos, poniendo la oreja y, por si hiciera falta, su guitarra. Era un niño prodigio, sin duda, pero sin resultar pedante o empalagoso.

Con 10 o 12 años sabía ya de cante más que los viejos y cuando acompañaba a algún cantaor del pueblo te quedabas pasmado de cómo le daba siempre la nota precisa o el acorde adecuado. Tímido, apenas hablaba, pero cuando lo hacía era para dejarnos helados por su precoz sabiduría. ¿Es todo esto un bagaje suficiente para, con tan pocos años, sacar su primer disco en solitario, como ha hecho? Sinceramente, creo que no. Mar verde es una obra bien hecha y bonita, pero creo que hubiera ganado de haberla grabado algunos años más tarde, porque aunque haya vivido ya mucho flamenco, que lo ha vivido, este arte precisa años, vivencias, desengaños amorosos, malas noches, tablaos y giras. Pero le entraron las prisas y ha lanzado ya su ópera prima, una obra de mucha delicadeza en la interpretación de sus propias piezas musicales, que tiene mérito. Es bellísima Campanas de la Victoria, una seguiriya grabada en directo en la Parroquia de la Victoria, o Una farruca para tus tacones, que le baila Antonio Canales. El trabajo de composición es importante, la producción muy seria y colaboran artistas como el citado bailaor trianero, El Galli, Miguel Poveda o Sandra Carrasco entre otros. A lo hecho, pecho. El joven músico flamenco criado entre los olivos, el mar verde de su pueblo, presenta sus credenciales flamencas: una obra de once piezas bien elaboradas, bonitas, flamencas y delicadas. David Rodríguez no rompe la guitarra, la falta nervio, pero acaricia las cuerdas como solo lo puede hacer un joven tan sensible y apasionado como él. No se lo pierdan, aunque dudo que no lo conozcan ya.