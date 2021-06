De fondos y formas

«¡Si tiene buen fondo!» cuantas veces no habremos escuchado esa frase... Son palabras recurrentes para disculpar comportamientos que, como mínimo, son imprudentes. Y sí, la mayoría tenemos buen fondo pero, ¿a que si ves olas de 5 metros, por muy precioso que sea el fondo marino, no te lanzas a bucear? Lo mismo sucede con las personas...

Recientemente he descubierto en Netflix la serie «Narcos», basada en la vida de Pablo Escobar, y, en uno de los capítulos, hubo una secuencia que me llamó poderosamente la atención: cuando Escobar está hablando con una famosa periodista colombiana (previamente secuestrada) y empieza a rememorar su intento de entrar en la política de su país y dice: «Yo podía haber hecho grandes cosas, yo quería ayudar a la gente y mire lo que me han obligado a hacer», (eran los 80, en el momento de mayor oleada de violencia en las calles de Colombia), la periodista se queda callada unos instantes y termina respondiendo: «Lo más triste es que es verdad: usted podría haber hecho grandes cosas». Hay quien aseguraría que Pablo Escobar «tenía buen fondo» pero sus «formas» eran más que discutibles... Es el eterno debate entre fines y medios... Y en este mundo nuestro no todo vale pero si todo importa... Ya puedes estar cargado de razón que si tus formas son las inapropiadas, esa razón quedará en nada; es más, unos malos modos pueden costarte el quedarte solo, pues ya sea en el ámbito laboral, en el deportivo, en el político o en el personal, la gente no va a apoyar a alguien que sólo sepa avasallar, a quien en lugar de invitar a la reflexión sobre las diferentes posturas, te lleva, con su actitud, directamente a la locura.

Hay una realidad y es que vivimos en una sociedad, no estás solo en el mundo, por lo tanto, los verbos imprescindibles a conjugar son convivir, aportar y respetar. Si las ideas de convivencia (esto es,vivencia-compartida), respeto, aportación y educación no van contigo, eres tú el que sobra en la ecuación... Repito, a menos que seas un ermitaño, vives en una sociedad, una sociedad diversa, compuesta por personas de diferentes sentires, mentes y educación. Para hacer honor al concepto de civilización y honrar la humana decencia, se hacen necesarias unas elementales normas de convivencia, unas pautas de comportamiento que faciliten esa vivencia-compartida que constituye nuestro día a día en la sociedad... Estas directrices sociales están orientadas a construir, a aportar, a generar legado humano de tal forma que sí, se admite la discrepancia y aunque haya disparidad de criterios, finalmente, podamos darnos todos la mano porque se puede respetar a pesar de que no se comparta una idea...

Cuando sube la marea de las imposiciones, la peor estrategia es recurrir al «¡a ver quien tiene más...!» (rima fácil), porque la convivencia social no va de imponer sino de proponer...

Si vas paseando tranquilamente por la playa de la civilización y de repente notas que sube la marea de la sin razón, la mejor forma de combatirla es a base de educación, argumento, reflexión, y mucha Constitución, legal y humana, para que quede claro que hasta aquí llegó la banda del «hago lo que me da la gana...». Sí amigos, como decíamos al principio: de fondos y formas, pues ciertos elementos terminan encontrando, inevitablemente, de su zapato, la horma...