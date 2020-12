De Guatemala a Guatepeor

El pesimista es un optimista bien informado. Suele estar mal visto ser pesimista, el otro día, en una de sus prédicas, Carlos Herrera afirmaba que el mundo lo llevan los optimistas. Por supuesto, y hay que añadir que es necesario estudiar la psicología patológica de muchos de esos optimistas, ¿Cuando se afirma esto ya se es pesimista? No, se es realista y científico porque para planificar una sociedad más justa primero hay que hacer un diagnóstico sobre dónde está el mal o los males que padecemos y uno de ellos es la psiquis de no pocos de esos presuntos optimistas conductores del orbe.

El optimista que se mete a fondo en lo que ocurre políticamente en España puede llegar a la conclusión -ahora mismo- de que votar a la derecha no es conveniente, eso es Guatemala, pero si mira a la izquierda el panorama es más negativo: eso es Guatepeor. Y viceversa para el que quiera trasladarse desde la izquierda a la derecha.

¿Qué está pasando en España? Pues que como lleva siglos sin resolver sus problemas de fondo y en lugar de hacerlo ha echado mano de dictadores y de reyes y reinas incompetentes, como nunca se ha librado en una gran medida de la mentalidad del antiguo régimen y ha tapado con incienso el saber y las identidades de determinadas zonas del país, ahora le ha caído todo encima y a eso se une un mundo frenético flagelado por pandemias en el que se intensifican las actividades de los optimistas con sus grandes avances tecnológicos y las crisis que originan los propios optimistas. Cuando la crisis de 2008 hubo que darles a los optimistas del mundo cientos de miles de millones que no han devuelto ni devolverán, ellos decían que como son optimistas y por tanto se la juegan, el que quiere peces se tiene que mojar el culo y por tanto si ellos arriesgan pueden salirles las cosas mal y por consiguiente los estados de unos y otros países tienen la obligación de arreglar sus desaguisados. Y los estados dijeron: pues tienen razón.

En este contexto -en realidad es sólo es una pequeña vertiente contextual- se desenvuelve España que tiene sus propios ancestrales problemas y los deberes sin hacer en cuanto al problema principal: el independentismo. A él se unen los desafíos que incumben a todos los países del mundo: la eutanasia, el aborto, los derechos de las mujeres y de los LGTBIQ+, la Inteligencia Artificial (IA), el transhumanismo. Todavía no hemos resuelto la explotación del hombre por el hombre y miren la cantidad de asuntos nuevos que irrumpen en escena.

Ante todo lo anterior, ¿qué está haciendo la derecha, en concreto PP y Vox, y millones de ciudadanos con ella? Algo eterno en la Historia: resistirse al cambio. El problema separatista hay que arreglarlo a favor de una integración de estados en un estado, ya está bien de hablar de tanto golpista catalán o terrorista vasco porque eso no arregla nada, al revés. Y el aborto, la eutanasia, todo tipo de fecundaciones para tener hijos, el mundo posthumano de la IA, lo siento, señoras y señores, a mí tampoco me gusta la velocidad que lleva el mundo, pero todo eso es imparable, a menos que aparezcan los nazis y fascistas de turno y detengan esas facetas de la Historia. Da igual, esos nazis y fascistas pasarán y volverá a estar el asunto encima de la mesa. Lo que oigo, veo y leo en los medios de comunicación conservadores es una lógica resistencia al cambio y sin embargo estamos condenados a seguir adelante. ¿Con la izquierda?

No, al menos con esta izquierda no, porque no sabe exactamente adónde va o no lo dice. Y además se pasa de moderna, es capaz de querer más al muecín de Marrakech que a sus propios padres, es capaz de destrozar la lengua con tal de parecer inclusiva, confunde feminismo con refuerzo del capitalismo, ha creado una nueva dictadura basada en dogmas fabricados en la camilla con el brasero debajo, no en el estudio y en comprobaciones científicas, está destrozando algo que siempre ha acompañado al humano para su bien: el esfuerzo; está marginando el conocimiento y hablando de oídas, es presa del individualismo destructor gringo. Como la derecha, pero al revés, ha dividido la sociedad en los malos que son los capitalistas y los buenos que son ellos, los trabajadores y los vulnerables. He aquí a Guatepeor y he aquí la confusión del optimista bien informado.

Parece que ahí fuera lo que hay son campos de soledad, mustios collados. Esta visión es para mí el optimismo, hay que parar la pelota y saber adónde mandamos el balón, como hacía Rogelio en el Betis, en lugar de correr tanto.