De la vida al insultómetro

Creo que ayer en Las Cortes el insultómetro estuvo a un nivel moderado, al menos cuando terminé con algunos asuntos en la vida real y me encerré sobre las 12 del mediodía a escribir estas líneas. A las 9 de la mañana estuve en una misa de difuntos donde vi que el cura ya no nos decía que nos diéramos fraternalmente la paz cuando eso le da uno una reverencia moderada al hermano de al lado y ya está, pero se conoce que para evitar paces excesivamente fraternales lo mejor es permanecer en la guerra cotidiana que día a día mantenemos unos con otros menos cuando estamos en misa que entonces no repicamos a pesar de que sí haya quien quiere estar en misa y repicando.

Yo sólo voy, por respeto y cariño, a misas funerarias –estoy en la edad-, en esta ocasión la causa era muy seria, más de lo habitual. Una amiga mexicana asentada en España y con nacionalidad española ha sufrido la pérdida de cinco familiares de golpe, que iban en México en una avioneta privada y se estrelló. Cinco familiares muertos de repente, tiene bemoles la cosa. Pues allí rezaron por ellos y yo seguí con todo respeto y pena la ceremonia. Cuando estás en estas situaciones, el insultómetro de Las Cortes parece una nimiedad y, de hecho, lo es. En las dependencias de Las Cortes he oído en pocos días los insultos y las barbaridades más graves que he escuchado desde que murió Franco, todo ello protagonizado por unas personas que no merecen el honor que les han dado los votos. Y ya fuera de Las Cortes el asunto llega a límites de juzgado de guardia con declaraciones de políticos y del populacho en las redes sociales.

Una cosa es el pueblo –la gente respetable- y otra la chusma, el populacho. Espero que mañana jueves, cuando se publica esta columna, con motivo del partido Sevilla-Betis, actúe el pueblo, como hoy en la misa, donde una serie de fieles cristianos –en su mayoría mujeres- llegaron a la capilla donde se desarrolló el ritual y, antes de entrar, se desinfectaron los zapatos y las manos y se situaron a una distancia prudencial unos de otros mientras que el sacerdote hacía uso de su mascarilla y se depuraba las manos a la hora de dar la comunión a quien quiso tomarla.

Después la vida me llevó a una caja de ahorros a ayudar a un familiar con el cajero porque necesitaba hacer un ingreso para pagar el agua. En otras ocasiones se lo había resuelto la amabilidad de una empleada hasta que le dieron una orden en contra. La empleada ha dejado de hacerlo, está cavando su propia tumba laboral como millones de personas en el mundo. Cuando esté todo listo se desprenderán de ella como te desprendes de un pañuelo de papel después de usarlo, no hay compasión para el humano –con pandemia o sin ella- si la maquina abarata los procesos, por eso tienen tanto valor los detalles de ciertos empresarios.

En Caixabank aún existe un horario en el que, sobre todo las personas mayores, son atendidas por asalariados de la entidad. Si sigue así mucho tiempo, la voracidad de los otros acabaría con Caixanank, por eso esta ayuda tiene los días contados, en el capitalismo salvaje no se puede ser humano porque el objeto domina la conciencia del humano en lugar de ser al revés.

Al final de vivir un poquitín de vida me coloco frente al ordenador y a la par que escribo escucho el pleno del parlamento español. Lo de siempre, cada día me pregunto por qué tengo que seguir lo que dicen personas que, por lo general, no tienen trayectoria ni categoría para estar donde están. Pero soy ciudadano, periodista y estudioso universitario de la sociedad y no tengo más remedio que llevar a cabo un acto que, a fin de cuentas, me enseña lo que no se debe hacer.