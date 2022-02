De la yenka al réquiem ¿y a Ciudadanos?

Creía que en Madrid empezó a sonar una música que animaría el país, un allegro agitato compuesto por Ayuso. Pensé que en Castilla-León iba a comenzar el baile que podría proseguir en Andalucía y luego en España. Lo contemplaba todo muy animado, vuelve la yenka , pensé: izquierda, izquierda, derecha, derecha, delante, detrás, un, dos tres. Oh, mas, he aquí que volvemos a Madrid donde aparece el gran desafinador Pablo Casado y nos obsequia con un adagio que suena a réquiem. Ayuso lo contrarresta con una pieza de rock duro y ahora resulta que ha brotado una música triste y dispersa cuyos ecos a ver cuándo se apagan.

Los medios están ebrios de gozo. De forma parecida a lo que le dijo el magnate de la prensa Hearst en un telegrama desde Nueva York al ilustrador Frederic Remington que había acudido a Cuba a cubrir las revueltas mambises contra el dominio español y quería regresar a EEUU porque no veía confrontación alguna, «Remington. La Habana. Por favor quédese. Usted ponga los dibujos y yo pondré la guerra». Quédense todos y todas y todes sentados tranquilamente en sus casas que los medios progubernamentales extenderán el réquiem de Casado y la triste melodía de dispersión musical por toda España y el extranjero. Es más, esos mismos medios más los de las derechas puede que también les pongan la guerra de la malvada Rusia contra la pobrecita OTAN y la desgraciada Ucrania. Aquí se produce una unión del mensaje por orden de otros medios como Financial Times, The New York Times, Reuters, The Washington Post, Associated Press y The Wall Street Journal, todos ellos voces de Biden en estos momentos como lo fueron de Bush en un primer instante cuando obedecieron la consigna de que Sadam poseía armas de destrucción masiva.

En este caldo de cultivo, y si es que seguimos en el planeta como haya guerra de verdad, chiquilla, Inés Arrimadas, chiquillo, Juan Marín, tú que pareces más espabilado que Arrimadas, ¿qué esperáis para alzar la voz y gritar: “Ciudadanos, aquí está Ciudadanos, el liberalismo, la libertad verdadera frente al caos del PP, la decadencia del PSOE y los populismos”? Os lo han puesto a huevo los que os creían moribundos. Sólo quedáis vosotros para que todos podamos bailar la yenka: ni izquierda, ni derecha ni para atrás, sólo para delante con el centro liberal que en el centro está la virtud como sentenció Aristóteles.

Aúpa ese ánimo, Inés, los votos del PP y de Vox y acaso del PSOE pueden ir a vuestras mochilas y luego pactáis con el PSOE que volverá a moderarse, pescará en la fuerte marejada de Podemos y regresará entonces a su papel socialdemócrata conservador tal y como le ordenaron desde Alemania y EEUU en su día y ya está, asunto provisionalmente resuelto porque aún os quedarán los problemas de siempre. Mira qué pareja tan estética y exportable: Pedro e Inés, Inés y Pedro.

Todos esos derechos que los atrevidos de Vox quieren robarle al pueblo soberano persistirán con la pareja de centro izquierda; la Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, estará contenta; la Lagarde también desde el Banco Central Europeo, y Biden os invitará a palacio con ración doble de hamburguesas. Si Putin no le da a los botones nucleares y la OTAN tampoco lo mismo pasamos una feliz Navidad de una vez por todas. Eso sí, no sé de qué año. Pero, claro, Ciudadanos míos, como estáis unidos al PP aquí y allá e incluso a Vox indirectamente, ahora a ver de qué manera halláis vuestra identidad, yo no sé aún qué sois.