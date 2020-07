De Lebrija, Lebrijano

Ayer se cumplieron cuatro años de la muerte de un genio del cante jondo, Juan Peña Fernández El Lebrijano, y en su pueblo, Lebrija, echó a andar ayer mismo una comisión pro monumento al artista. Es una buena iniciativa, qué duda cabe, aunque uno piensa si de verdad era necesario crear una comisión que luche por algo que ya tendría que estar resuelto: un monumento al artista más importante que ha nacido en ese pueblo, conocido en todo el mundo, en gran parte, por este cantaor, por el hijo de María la Perrata, que también cantó y de una manera tan gitana que lastimaba las paredes del alma. Es verdad que hubo otro Lebrijano cantaor, Diego Fernández Flores (1846), primo hermano de Rafael Flores Nieto, el célebre Piyayo de Málaga. Pero aquel Lebrijano, aunque era un buen cantaor y muy conocido, apenas salió de su pueblo, solo para afincarse en Triana, donde se casó y tuvo descendencia con una gitana del arrabal. Se le perdió la pista a finales del XIX, y es probable que estuviera en la Guerra de Cuba con su primo malagueño, el de los tangos, de donde no se sabe si regresó con vida. Pero el peso flamenco de Lebrija lo tuvo Juan Peña, sin desmerecer a Curro Malena, Concha Vargas, Miguel Funi, Pepe Montaraz, Pedro e Inés Bacán, Anabel Valencia o José Valencia, seguidor del Lebrijano y sin duda la nueva figura del cante de esta gran tierra flamenca. Si es bonito que se implique el pueblo en el monumento a Juan el Grande, como da a entender el alcalde de la localidad, Pepe Barroso, se comprende la creación de la comisión, pero un pueblo tan grande y tan importante como Lebrija debería poder sacar adelante un proyecto así sin necesidad de tanto trámite. Ya debería de tener el Lebrijano un monumento en su pueblo, como lo tiene el malogrado guitarrista Pedro Bacán. Juan debió de tenerlo en vida y quien dice un monumento, dice un centro cultural, de estudio, con su nombre o su casa-museo. Sin politizar nada, que en esta tierra nuestra somos mucho de politizar las cosas. En el flamenco, hasta las peñas se han politizado para poder tener derecho a subvenciones públicas. Si había necesidad de crear una comisión, se ha puesto en marcha y le deseamos toda la suerte del mundo. Es más, aquí estamos para lo que necesiten. Pero pasaré por Lebrija en pocos días y me gustaría que al pasear por su centro histórico me encontrara con una estatua del Tío Juan Peña tan grande que se viera desde Sanlúcar de Barrameda y Sevilla.