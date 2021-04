De libros y mentes libres...

Se aproxima el Día del Libro... Como escritora y amante de las buenas letras, siempre vivo con emoción este día y con la cercanía de este momento tan especial, me pongo a reflexionar... ¿Qué es para ti un libro? ¿qué significa? En mi caso, que desde los 11 años supe que sería escritora, un libro significa diversión, libertad, aventura, emoción, aprendizaje... Siempre concebí al libro como una especie de llave maestra a un nuevo mundo mental porque cada vez que te sumerges en la lectura de un nuevo título, se abre una nueva puerta en tu mente que te lleva, directamente, hacia donde tú desees ir... Tú eres el auténtico director de ese genial mundo interior: tú creas los personajes, diriges las situaciones, diseñas los escenarios... ¡Es una pasada!

Un libro puede convertirse también en un buen amigo ¡incluso hasta fiel consejero! Recuerdo que cuando tenía unos 8 años, me encantaba la historia de "La Señorita Pepota y el Quintopimiento" de Paloma Bordons, me lo leí varias veces e intentaba llevármelo a todas partes (¡sueño con que esto le pase a algún niño con mi libro "Komache"!), lo que más me gustaba de él era lo mucho que me hacía reír... Yo creo que esa es "la prueba del algodón" del libro apropiado para ti (yo creo que no hay "libros buenos o malos" sino, sencillamente, libros apropiados o no para el lector en cuestión), esa "prueba del algodón" consiste en ver si según lees y vas pasando las páginas, se despierta en ti algún tipo de emoción, si la llave que te proporciona el autor encaja bien en la puerta de tu imaginación... La indiferencia y el aburrimiento son los peores enemigos de autores y lectores porque cuando esas son las únicas sensaciones que te despierta un libro, ¡es mejor que cambies de obra! Cuando eso sucede, hay personas que creen que su problema es que no les gusta leer, pero, en la mayoría de los casos, el problema real es que no estaban leyendo el libro adecuado para ellas...

Y, ahora, la gran pregunta... Entonces, ¿cómo saber, de primeras, si es o no el libro apropiado para mí? bueno, creo que encontrar el libro adecuado es como encontrar a la persona adecuada, para saberlo, tienes que conocerla y eso supone compartir muchos momentos, conversar bastante, escuchar, hablar... Lo mismo sucede con los libros, cuentas con algunas pistas para saber si es el apropiado o no: el resumen, el autor, lo que te transmita la portada, pero... Seguro que habrás oído alguna vez el refrán de: "No hay que juzgar un libro por su cubierta"...

Para mí lo mejor de los libros es que alimentan las mentes libres porque la libertad se nutre de aprendizajes, emociones, conocimientos, experiencias, aventuras... Los ingredientes básicos para cocinar un libro, y cuando ganas en libertad... ¡te sientes fenomenal! Tenlo presente, la próxima vez que comiences una nueva historia, siéntete afortunado porque una nueva parcela de independencia (mental y emocional) ¡habrás conquistado!