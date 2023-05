De los cajeros a la delincuencia

La DGT me ha cascado otra multa por exceso de velocidad. Ahora se están poniendo siesos, era un tramo de 50 por hora y yo iba a 60, se nota que están imitando a Estados Unidos en el tema de la recaudación, nosotros tenemos una deuda externa de aproximadamente 1,5 billones de euros y ellos de casi 35 billones de dólares y no sé si me quedo corto porque escribo de memoria; allí hay multas a gogó y aquí se están aplicando el procedimiento, de esa manera también los ayuntamientos pueden hacer frente a sus recibos pendientes de pago.

Miren por dónde abonar una simple multa me mostró un trocito de la porquería vital en la que, en parte, me desenvuelvo. Como es el mismo contexto que el de ustedes por eso les explico la batallita, si bien no sé si a ustedes les gusta o no el follón “moderno” que estamos formando. De todo se aprende. Intenté pagar la multa por Internet, contactando con la DGT. Nada, no me dejó. Fui a un cajero. El chisme no leía las bandas magnéticas. Entonces entré en un banco para pagar en caja como toda la vida. Oh, qué veo, era un lugar elegante, parecía una cafetería donde tomarse un batido de helado o churros con chocolate, pero no, era un banco y la gente estaba sentada en torno a mesas redondas, a eso se le llama atención personalizada. Ya no se ve dinero por ninguna parte, da la impresión de que los mismos que inventaron esto del dinero por doquier se avergüenzan de ello, lo esconden y lo sustituyen por muebles y máquinas.

Formando parte de tal decorado había unos productos de una empresa de seguridad. Eran variados, con ellos no había ratero que robara en nuestros dulces hogares de ciudadanos felices. Sin embargo, yo iba buscando una ventanilla de caja y le pregunté a una empleada que estaba con su ordenador, cómo no. “La caja son esos”, y me señaló dos cajeros que estaban dentro de la casa bancaria, no en la calle. No me servían, ya he dicho que no leían los códigos de barras de la multa, la empleada me tomó por un viejo desvalido que no entendía de nuevas tecnologías y se levantó para ayudarme pero, oh, sorpresa, no pudo, no la dejó la máquina. Decidió entonces enviarme a otra sucursal. Llegué a esa otra sucursal y sí, allí había un ser humano, otra mujer, trabajando de cajera. Una sola persona para una cola de diez o doce clientes y subiendo. Empleada tal vez por poco tiempo, pronto se iría al paro y punto. Cada cliente se llevaba un rato con la muy buena empleada que tenía unos nervios de acero. Tras una hora o algo más me tocó el turno. Otra vez la señorita se empeñó en enseñarme a defenderme en el cajero. Otra vez no la dejó el robot. Volvimos a su mesa y tras algún esfuerzo logró que su ordenador la dejara pagar. Eureka, le dije que habíamos dado un rodeo para terminar como toda la vida, entendiéndome con un ser humano. Y todo por 50 euros.

Estas cosas sucederán cada vez menos, los robots estarán en forma en breve. Mientras esperaba mi turno una señora con aspecto de inmigrante escuchaba la radio por su móvil. En un programa, hablaban de la explotación de las limpiadoras de hoteles. Le interesaba, se dedicaría a eso. Mientras, yo me preguntaba la relación entre todo aquello: cajeros robots, puestos de trabajo amortizados, otros en peligro, paro, exuberante propaganda contra los robos, etc. Ya sé que eso es el mundo de hoy, pero pensé que acaso nos estamos precipitando, no es un mundo racional. Al margen de lo que pueda ocurrir en el futuro, ahora, la tecnología y la ambición de ganar dinero con sonrisas y decorados nos están llevando al paro y a la migración, de ahí surge la delincuencia o al menos una parte de la delincuencia y con la delincuencia se explota el miedo con el que determinadas empresas hacen su agosto más los restantes once meses. No me importa que algún puritano progre me llame xenófobo por afirmar que la migración causa una parte de la delincuencia porque estoy diciendo la verdad y hasta voy más lejos que el progre: puedo comprender y comprendo que alguien desesperado –sea o no español- que no tiene cubiertas sus necesidades básicas, haga lo que sea por cubrir las suyas y las de su familia, como también comprendo que la sociedad en general se defienda de ellos ya que ha renunciado a ir al fondo de la cuestión, destruyendo las causas profundas del hecho.

No es un panorama ilusionante este que el mercado salvaje nos ofrece. ¿Por qué lo aguantamos? Parte de la respuesta está en los mismos bancos: “atención personalizada”, es decir, de uno en uno, con lo cual la colaboración social se termina, quien juega con el egoísmo humano, divide y vence. La porquería de sociedad que veo y padezco es el fruto de la porquería en que se ha convertido nuestra especie. Por supuesto, cuando salí del banco unos jóvenes de una ONG me pidieron que me afiliara y diera dinero. Anda, que os den morcilla, jóvenes, ¡idos a hacer puñetas! O iros, como dicen otros, pero largaos.