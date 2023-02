¿De qué estamos enamorados?

Ayer fue el día de los enamorados, entendiendo por eso que Pepita y Manolito están enamorados, algo muy superficial hoy en día porque puede ser Pepita enamorada de Josefita, Manolito enamorado de Manuel, y cuantas combinaciones se den según las nuevas a interminables clasificaciones de sexos o géneros hoy en boga. Vamos a quedarnos con lo clásico que es más cómodo para la mente y levanta menos dolores de cabeza. O no, o vamos a complicar el asunto, pero no por la posmodernidad sino por la complejidad.

Si hacemos caso a la complejidad veremos que todo está equivocado desde la base. Por tanto, si la base está equivocada todo lo demás se tambalea. Y la base es ésta, como dijo Schopenhauer. En su obra Senilia o El arte de envejecer, sentenció: “primero soy yo y después es el mundo”, al tiempo que añadía en otro lugar del mismo texto: “Entre hombre y hombre se halla con frecuencia, como una tumba ancha, el egoísmo. Si alguna vez salta uno realmente sobre ella para ayudar al otro, es como si sucediera un milagro, el cual cosecharía el asombro y el aplauso”.

Maldito aguafiestas este Schopenhauer, menos mal que no lo lee casi nadie ya y que pasamos de él, de lo contrario nos amargaría la vida porque, para empezar, se supone que eso no es cierto, sabemos por los mandamientos de la Ley de Dios que el segundo mandamiento consiste en amar al prójimo como a uno mismo, luego el prójimo está en el mundo y Schopenhauer lo deja ahí como alguien secundario a la hora de amar. También Dios está en el mundo y por tanto forma parte del elenco de segunda fila amorosa de Schopenhauer. Sin embargo, yo creo en Schopenhauer firmemente, lo amo, porque, con Nietzsche, me ha enseñado a amarme y yo sólo puedo amar si me amo, de lo contrario sólo soy un estorbo para los que debo amar. El bebé-niño, cuando se percata de que sus manos y sus pies y todo su cuerpo le pertenecen, dedicará el resto de su vida a conservarlos por encima de todo lo demás y hasta supuestas proezas estarán más relacionadas con una carencia emocional o con un deseo de perpetuar sus genes que consigo mismo.

Esta forma de amar es la que nos explica por qué tuvo Dios que molestarse en mandarnos a su Hijo a la Tierra y no sé a cuántos planetas más porque ahora que aparecen tantos ovnis vamos a tener que ir pensando en el más allá terrícola, yo espero con ansia que los alienígenas, hartos ya de que les derriben pertenencias, ofrezcan una rueda de prensa pidiendo daños y perjuicios y de paso manifestándose de una vez. El escenario de la entrega de los Oscar me parecería una buena oportunidad aunque me temo que si lo hacen en el sitio donde se entregan las estatuillas alguna división del ejército USA lo bombardeara todo y cayeran justos por pecadores.

Con la forma de amar que nos dicta Schopenhauer no se puede construir el socialismo ni el comunismo, ni siquiera el capitalismo de rostro humano o la doctrina social de la Iglesia. El personal no echa cuenta de amar al prójimo cuando se ama a sí mismo porque se lleva toda la vida amándose a sí mismo. Los ricos se aman a sí mismos y con las migajas de ese amor que caen de sus mesas demuestran el amor hacia sus prójimos, pero esta dinámica no deja de ser un acto de amor propio.

Servidor de ustedes celebró el día de los enamorados por todo lo alto sobre la base de la filosofía de mis dos maestros citados y de la letra de la canción compuesta en 1970 por un John Lennon desilusionado tras la disolución de The Beatles, cuando se vio obligado a ser él, a encontrarse. La canción se llama God (Dios). En ella afirma no creer en casi nada: “I don’t believe in...” (Yo no creo en...) y Lennon afirmaba no creer ni en Jesús ni en Buda ni en Kennedy, ni en el mantra, ni en Bob Dylan, ni en reyes ni en el yoga, ni en Elvis Presley, ni siquiera en The Beatles. Lennon exageraba, creo yo, y por eso me quedo con dos de sus versos: “I just believe in me/ Yoko and me” (“Yo sólo creo en mí/ en Yoko y en mí” o “Yoko y yo”, literalmente). Nunca me gustó ni me gusta Yoko, me gusta y quiero a mi Yoko particular, que no es famosa ni popular, es célebre, como yo, y eso es más importante todavía.