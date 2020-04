¿De qué se asombra el Gobierno?

El Gobierno pierde demasiado tiempo pensando en las críticas a su gestión del coronavirus y en intentar evitarlas, empresa ciertamente imposible, sobre todo en las redes sociales, que es el medio más seguido de nuestro país, con 25 millones de usuarios. Una televisión o un periódico pueden ser medios fácilmente controlables, pero, ¿cómo evitar que un ciudadano normal ponga verde cada día a Pedro Sánchez en su muro de Facebook? Seguro que Pablo Iglesias estará viendo ya cómo se puede controlar eso, pero no lo tiene fácil. ¿Qué esperaba el Gobierno, solo elogios a su labor, suponiendo que sea impecable, que por desgracia no lo es? Está pasando lo que se esperaba que iba a pasar: que millones de españoles están aprovechando la crisis sanitaria para machacar al Gobierno y, si es posible, echar a Sánchez de la Moncloa y a Iglesias del Ejecutivo.

Es justamente lo mismo que estarían haciendo Iglesias y Sánchez, con sus medios afines, si el Gobierno fuera de la derecha y lleváramos casi veinte mil muertos y cerca de doscientos mil contagiados oficiales, entre ellos más de veinte mil sanitarios. Cómo iban a dejar pasar la oportunidad de derribar a la derechona. De hecho, ahí están las críticas socialistas y podemitas a los gobiernos de la Comunidad de Madrid y la de Andalucía. Por tanto, como esto es así y lo sabemos porque la historia de la España cainita está en los libros, no entendemos que haya tanto jaleo diario con las críticas de la oposición y los ciudadanos, ni que el presidente Sánchez mendigue tanto en sus discursos. Da no sé qué, sinceramente, ver a este hombre, que bastante tiene encima y que está haciendo lo que puede, hablar en ese tono acongojado, como pidiendo un aplauso a su gestión sí o sí en nombre de los muertos.

En efecto, el espectáculo de la oposición es bochornoso y es una vergüenza que ocurra esto en un país con una democracia moderna. No lo entienden en ningún país del mundo, ni en los más atrasados. Estamos viviendo la peor crisis de la historia de España, con los ciudadanos cayendo como moscas y una ruina económica que nos va a devolver a la pobreza, y los líderes de cada partido solo piensan en ellos mismos. Pero esto no es nuevo, así que no sé de qué se asombran el Gobierno y el Partido Socialista. Precisamente este partido, con la historia que tiene, que seguramente conoce bien Adriana Lastra, al ser militante.

Esta pesadilla va a pasar tarde o temprano y el PP volverá a gobernar en solitario o a través de pactos con Vox y Ciudadanos. Y si tenemos la mala suerte de que nos toque de nuevo una tragedia como esta, Dios no lo quiera, volverá a pasar lo mismo porque los españoles no tenemos arreglo.