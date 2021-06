¿De quién depende? Pues ya está

Pedro Sánchez dijo, con toda la cara dura del mundo: “¿De quién depende la Fiscalía, de quién? Pues ya está”. Una amplia mayoría de los españoles están en contra de los indultos a los golpistas catalanes encarcelados, pero el presidente del Gobierno los necesita en la calle y en breves días lo estarán, antes de lo previsto. En apenas dos semanas la factura de la luz se ha disparado un 45% y la gasolina un 22%, pero como el pueblo está domado y no va a decir hasta aquí llegó el abuso, el presidente más embustero de la democracia va a solucionar de un plumazo lo que llama “desgarro emocional de los catalanes”. Lo de la luz y la gasolina sí que es un desgarro emocional de toda la sociedad española, pero eso no importa. Como Dolores Delgado, exministra de Sánchez, es ahora la que manda en la Fiscalía, “pues ya está”. Si el recurso contra los indultos depende ya de Lola Delgado y no de los jueces del procés, blanco y en botella. Pero recordemos que Sánchez no lo hará por los golpistas, ni por continuar viajando en el Falcon con gafas de sol y trajes caros, sino por los catalanes. ¿Por qué no recorta los beneficios de la luz? Es lo que debería hacer el Gobierno y no hablar de reducir impuestos que pagan las empresas. Es tan sencillo como eso, reducir beneficios. Porque ya está aquí el calor y millones de españoles no van a poder poner el aire acondicionado o la vitrocerámica. La luz no es un producto de lujo, como para tener un 21% de IVA, sino algo imprescindible para vivir. Yolanda Díaz, la ministra de Trabajo y Economía Social, la de los modelitos caros, dijo ayer que la brutal subida de la luz es por lo de las “puertas giratorias” y el “oligopolio”. Pero cuando los de su partido querían mandar, entrar en el Gobierno, decían que lo iban a solucionar. Ya están en el Gobierno, que lo arreglen. No solo han engañado a todos sus votantes, sino que son unos traidores que les han dado la espalda a las clases más desfavorecidas. Venden todo lo contrario, porque son maestros de la propaganda, pero les han dado la espalda. Eso sí, ellos han prosperado de una manera escandalosa.