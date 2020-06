Hace muchos años, en una de esas sobremesas en las que la última copa nos desnuda hasta hablar de política, unos amigos nos sorprendieron al descubrir sus preferencias: “Yo prefiero que me gobierne alguien real, que por lo menos tiene sangre azul, que un tonto cualquiera”, dijo uno de ellos. A mí me dio una pereza monumental y nocturna tener que empezar por el principio, es decir, por el mito de la sangre azul, porque me parecía una manera brutal de socavar incluso nuestra amistad. Pero se me quedó grabada la frase como una de esas puyas históricas que se nos remueven cuando ahora, tanto tiempo después, sigue habiendo defensores de lo indefendible, gente que ha tirado por la borda su oportunidad de aprender Historia, un mínimo de Filosofía, unos gramos de nada de sentido común, para repetir machaconamente lo que oyeron; gente que se cree de veras esas falsas noticias que pululan por la red de que el Rey podría tomar las riendas del país y todas esas zarandajas, como si la monarquía no tuviera nada mejor de que preocuparse...

Como en Literatura, donde es más eficiente empezar por la poesía que se hace hoy que por la Edad Media, también en Historia convendría comenzar por lo acaecido más recientemente que por la Edad de Piedra, porque un recurso adormecedor de la Educación suele ser contarle al alumnado lejanas cuestiones que se les antojan pura teoría olvidable y dejar en el tintero la imprescindible realidad del último siglo, de modo que esta se va solidificando en su cosmovisión no como ocurrió, sino como se encargan de pintarla los amantes de los tópicos, de la tergiversación y de las leyendas interesadas. Y así nos encontramos a la presunta generación mejor preparada de la Historia que tantas veces sufre ese gran vacío cultural que han provocado las especializaciones.

De sembrar no se acaba nunca, lo saben bien los agricultores. Porque la cosecha de este año no servirá el año que viene. Y como nadie escarmienta en cabeza ajena, tampoco contra los populismos y la atrevida ignorancia existe una vacuna que baste inyectar en un momento dado, sino que precisa constantemente de vacunas de recuerdo. La categoría se demuestra cada día con el esfuerzo, el saber estar y la honestidad; no con la pose, la herencia o el título. Se hace urgente enseñárselo a los jóvenes, porque lo que aprende una generación no está garantizado en la siguiente.