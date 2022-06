¿Deben computar los fijos discontinuos, como empleados o como desempleados?

Últimamente, el gobierno y la oposición mayoritaria, mantienen discrepancias a cerca de como considerar a los trabajadores fijos discontinuos. El gobierno no los considera desempleados. La oposición si; y además, trabajadores a tiempo parcial, censurando al gobierno, el fomento de empleo precario.

Tratando de acercar un poco el conocimiento de las normas laborales a quien las desconozca, cosa que osamos intentar en esta columna, abordamos la cuestión de modo sencillo, porque ambas partes tienen su tanto de razón y de culpa.

El fijo discontinuo es como sabemos, un trabajador al que solo se le llama un tiempo al año, cada año, para realizar tareas que se dan solo en una temporada. Por ejemplo: hoteles de playa, que solo abren cuando hay buen tiempo, o de montaña cuando hay posibilidad de esquiar; o trabajadores agrícolas que solo trabajan en siembra o cosecha.

Los fijos discontinuos podrían ser considerados trabajadores temporales, pero no lo son. Son fijos. Salvo justificación de imposibilidad, si la empresa no les llama un año, se considerarán despedidos. Estos trabajadores, cuando no están “en activo” perciben el desempleo, y por tanto, están desempleados.

En derecho español, la jornada de un trabajador puede establecerse (computarse, dice la ley) diaria, semanal, mensual o anual. De este modo, un trabajador que solo trabaje una parte del año, como los fijos discontinuos, y no el año entero, podría considerarse un trabajador a tiempo parcial. Fijo, pero a tiempo parcial. Con independencia de que cuando trabaje, lo haga en jornada diaria completa. Y asimismo, cuando no esté trabajando, también sería un desempleado o parado. Pero también a tiempo parcial.

Lo cierto también, es que el trabajador fijo discontinuo no es un parado, porque conserva una expectativa firme, a ser llamado anualmente. Hay fijos discontinuos, (por ejemplo, andaluces hay muchos) que llevan toda la vida, haciendo la temporada de esquí en Sierra Nevada, y la de verano en Marbella o Baleares, y si les queda hueco además, pueden trabajar en cualquier otro sector, que se adapte al tiempo libre anual que les reste.

Quien no tenga tanta suerte, y trabaje solo un trimestre anual, tampoco estará muy de acuerdo con que le digan que es un trabajador activo, porque la estadística así lo considere, al nominarse su contrato como fijo. Hay que añadir a lo dicho, que el trabajador fijo discontinuo, cuando trabaja, genera cotización, y con dicha cotización, consigue poder cobrar desempleo cuando no trabaja. De modo que, si la proporción de trabajo/desempleo no es la adecuada, el trabajador que trabaje poco tiempo al año, consumirá mas desempleo del que pueda generar, y llegará un momento, en que (cuando no este activo), no tendrá derecho a prestación por desempleo. Por lo tanto, no es equiparable a un trabajador empleado, en el amplio sentido en que ello se entiende.

En fin, tanto el gobierno como quien prepara las oposiciones para serlo, tienen su parte de razón, y usan lo más negativo del argumento del contrario, para mantener el garrote en posición de firmes, como si la negatividad y el pesimismo, aportasen algo bueno.

Lo que llama mucho la atención, es que, en el país con más desempleo de Europa, ahora también se hable, de la necesidad de “llamada” a trabajadores extranjeros, porque no hay españoles que cubran puestos determinados, que son esenciales. Los mas sufridos, claro. Pero ese, será otro debate, que cualquier día abordaremos aquí.





Manuel Alonso Escacena es abogado.