Dejen trabajar a los «enanos toreros»

Decía el filósofo Emil Cioran que si alguien está dormido porque se encuentra hastiado de la vida y no tienes otra vida mejor que ofrecerle lo mejor es que lo dejes seguir durmiendo. Trasladado el tema al asunto del espectáculo de los enanos que se inspiran en la fiesta nacional para poder vivir, si me baso en lo que he leído en algún medio, a estas personas disminuidas de tamaño físico, que no mental, no les dan de comer los políticos puritanos de esa lacra llamada pensamiento posmoderno ni les permiten que los propios protagonistas de la historia se busquen el pan y se lo ganen con el sudor de su frente. O sea, que los pretenden despertar para prohibirles trabajar y encima no les facilitan un trabajo sino un curso de reciclaje y los 402 euros al mes de caridad estatal. Me recuerda a cuando otros sujetos quieren “curar” a los homosexuales con cursos de formación en los que supuestamente los convierten en hombres.

Cuentan que cuando Franco iba de visita por las ciudades españolas retiraban de las calles a los pedigüeños por si los veía el Generalísimo que no le molestara la presencia de aquel fracaso porque todo gobierno que tenga vagabundos y parados carga con un fracaso. A algunos políticos concretos no les afectan demasiado los quince millones de parados ni los sueldos de miseria ni el aumento de la pobreza, pero se rasgan las vestiduras ante unas personas bajitas que pretenden trabajar en lo que saben. Les da vergüenza que puedan verlos actuar pero no les dicen “aquí tienen ustedes estos trabajos, los unen a los 402 euros mensuales y así pueden tirar para delante”. Encima, si les ofrecieran eso les quitarían los 402 euros. Esto me recuerda al chiste ése del vagabundo que está en la calle y le pide un euro a un paseante quien le responde: “No, que te lo gastas en vino”, a lo que el pobre le contesta: “No, si te parece me voy a comprar un piso”.

El caso de las personas excesivamente bajitas es además una demostración de paternalismo, ya hemos visto que lo es también de hipocresía puritana. Tal y como me lo plantean los medios quien tiene complejo de inferioridad y se avergüenza no son los enanitos sino los politiquitos y politiquitas que se niegan a aceptar la realidad sin ofrecer nada sólido a cambio. Ellos son los enanos mentales que se deberían ir a casa por incompetencia en sus funciones, las cosas desde el despacho y la moqueta se ven de otra manera distinta a lo que es.

El paternalismo está en creer inmadura a la gente. Salvo la exigua minoría de trastornados y acomplejados de turno y los que pagan con los demás sus propias frustraciones, sean enanos o no, la mayoría de la gente lleva decenios riéndose de la puesta en escena que resulta cuando unos seres humanos fuera de lo común físicamente inventan un espectáculo no precisamente nuevo. Pero nadie se alegra de su condición de persona bajita por debajo de lo normal, nadie se ríe de eso, hay un grado de empatía todavía considerable entre la gente como para mofarse de tal circunstancia y tampoco se permite que los niños lo hagan aunque los niños son niños y eso no se puede remediar.

Y, además, narices, que empezamos por los herederos del Bombero Torero y terminamos por borrar del cuadro Las Meninas, de Velázquez, a las enanas para a continuación prohibir todas las películas en las que han aparecido enanos como hoy se hace con otros casos con el pretexto de educarnos. ¿Educarnos en qué? Esta sociedad es un fracaso absoluto en todo: en educación en civismo, en Humanidades, en comportamiento social, en el comportamiento inmediato con el prójimo, en el respeto a los mayores, en dignidad en general de un país con vistas al exterior y al interior. ¿Lo van a tomar ahora con respetables trabajadores emprendedores que buscan salir del pozo en el que los han metido para encerrarlos en otro pozo, el del eterno mundo burocrático y la caridad estatal?