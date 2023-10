Del buenismo a la xenofobia, ¿qué es peor?

El buenismo procede del buen salvaje de Rousseau, de la educación religiosa y de la doctrina de Marx con eso de que el mundo iba a cambiar de base. Y claro que cambió, los mercaderes leyeron a Marx más que los obreros y se dijeron que había que cambiar todo para que todo siguiera igual: se les ponía unas monedas en los bolsillos a los obreros, se creaba la clase media y el capitalismo seguía adelante corregido y aumentado. Entre eso y la clásica división del marxismo y derivados, quien manda en el mundo no es la justicia socialista sino el dinero mercantil. A esto ha contribuido que el paria se ha vuelto poco a poco socio de equipos de fútbol y se compra televisores inteligentes de 800, 1.000 euros y más para ver sus partidos preferidos. Y ahora llegan las mujeres y forman también equipos de fútbol para reforzar el asunto. Las criaturas creen que están revolucionando el barrio con el feminismo y sus derechos y lo que hacen es agrandar la droga del pan y circo.

El buenismo supone que una persona, a la que no se conoce de absolutamente nada, es positiva para la sociedad por venir de otra parte del mundo, por ser pobre o de otra raza. La conciencia le estalla de culpa al buenista si no ayuda a esa persona que no trae referencias -viene de la guerra, dice- y la sitúa en su casa que no es su casa, es la casa de todos. El buenista no quiere pecar ni quiere ser insolidario, rechaza que a cada cual hay que darle según su capacidad y trabajo. No, en este caso, basta con irrumpir en malas condiciones de vida para actuar como un misionero o como en un convento: hay que dar la sopa boba por caridad y a la caridad la llaman justicia. De esa forma no tiene que afrontar esfuerzos especiales como consumó el Ché Guevara que se largó de Cuba a liar más revoluciones por ahí. El buenismo es propio de la santidad más que de la justicia. Si todos los buenistas se metieran a curas o a monjas la crisis de vocaciones se terminaría y encima irían al cielo en lugar de pudrirse en el infierno que es el destino de los rojos progresistas buenistas.

El buenismo nos ofrece la paradoja de que, de tanto ayudar al vulnerable, se olvida del que trabaja y está aquí, al lado mismo del buenista, por ejemplo, investigando en la universidad, estudiando de verdad en su casa que puede ser una casa alquilada que pagan los padres con grandes esfuerzos. O empresarios pequeños y medianos con el agua al cuello y las amenazas de tener que cerrar por exceso de impuestos o por falta de demanda debido a subidas de precios que se forjan en las guerras y en las bolsas donde los grandes monopolios suben y bajan los precios de las materias primas a su antojo.

Para vestir con harapos y darle una limosna a los necesitados, largarlos por ahí a que los coloquen en semáforos a vender pañuelos desechables o los obliguen a ser pedigüeños, a delinquir y a cosas peores, los buenistas niegan dinero a proyectos de investigación de sus propios vecinos, becas, subvenciones mayores a instituciones pedagógicas y sin ánimo de lucro... Todo porque hay que quedar bien con la conciencia y ser solidarios.

Cuando esto se denuncia te llaman xenófobo que se define como: desde el rechazo y el odio hasta la represión violenta del extranjero. Si el extranjero o el lugareño se ven obligados a ejercer de mendigos y no te gusta es que padeces aporofobia. Claro, no se van a condenar ellos, mejor matar al denunciante. Y resulta que los que defienden una España unida y católica son ahora los xenófobos mientras que los temidos rojos son los caritativos. Algo funciona mal aquí.

Si xenofobia es rechazar me parece que cualquiera tiene perfecta libertad de pensamiento y expresión para rechazar. En este caso se están rechazando derechos no del que viene de fuera sino del que está dentro. Pensamiento y expresión son derechos, actos violentos son delitos. Estigmatizar a tu vecino por expresarse como considere conveniente es un atentado a su libertad. En el fondo, estamos hablando de ortodoxias religiosas y políticas y, en este terreno, ya sabemos que la condena te llega por una simple suposición del verdugo de que eres un hereje por disentir de su dogma. Pues sí, señores y señoras, rechazo más el buenismo que la xenofobia como queja, algo propio de un animal territorial como es el humano. No es xenofobia, es simplemente defensa de la supervivencia, lo dice la ciencia antropológica. No le hables de ciencias a los buenistas, por favor, y tampoco a los xenófobos. A ellos les hablas de votos. Punto final. Los votos son su supervivencia, para eso, todos necesitan a los vulnerables, de ahí que no se corrija el problema desde la raíz. Entre ellos y nosotros, el pueblo, hemos creado a los vulnerables. No hay que sentirse culpables por ello, basta con actuar a fondo, pero eso exige esfuerzo, es más cómoda la caridad y el insulto, ambos señales de debilidad.