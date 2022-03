Del gas ortodoxo al gas islámico

Parece que la UE prefiere el gas de Argelia o de Qatar al de Rusia, he aquí una de las alternativas que la civilización europea, procedente de la cultura cristiana, tiene en mente, siguiendo el ejemplo de la católica España. Con razón se dice que el dinero no tiene ideología, España progresó y mucho bajo Franco y Chile cuando mandaba Pinochet, y las empresas se dan patadas en el trasero para poder entenderse con China que a su vez se entiende con Rusia. ¿Cómo entenderse con China si China se entiende con la pérfida Rusia y China está más lejos cultural e históricamente de Europa? A China la utilizó Europa por medio de Inglaterra para destrozarla con motivo de las guerras del opio. Buena matanza de chinos, ¿eh? Olvidada ya, por supuesto, porque la memoria histórica se caracteriza sobre todo por su inexistencia. ¿Para qué la queremos si aquí lo que funciona es la pela?

Rechazamos el gas ruso porque Putin es un cafre. Sí, pero es nuestro cafre, está unido a la iglesia ortodoxa con la que tantos gestos de acercamiento ha tenido el Vaticano. Pues mira, para Putin van los insultos, por cafre y bárbaro, para los argelinos y para Qatar, los elogios o, al menos, la convivencia y los euros, todos somos hermanos, esto debe ser la Alianza de Civilizaciones de ZP, lo que no ha logrado ZP lo ha logrado el gas.

En los años 50 y 60 del pasado siglo, Francia le estaba dando leñazos a una Argelia que quería desembarazarse de los gabachos a base de actos terroristas que naturalmente eran terroristas para nosotros y de liberación para ellos. A principios de los 90 nos metimos por medio de los asuntos internos de Argelia para que los fundamentalistas no llegaran al poder y el país se quedara en manos de los moros buenos. No me quería ir tan lejos, pero a nuestro Cervantes bien que lo jodieron en Argel, cinco años estuvo allí preso; incluso mi santo, San Ramón Non Nato, estuvo por aquellos lares jugándose la vida. Vaya, me estoy pareciendo a esos que siguen destruyendo estatuas de españoles “genocidas” sólo que yo no tiraría ninguna, sea de quien fuera, porque entontes estaría atentando contra la Historia que es la maestra de la vida.

Qatar es la sede de la televisión Al Jazzera, la que le daba voz a todos los comunicados de Bin Laden; la que odiaba Europa y EEUU. Al Jazzera fue iniciativa pública, del emir de Qatar, y ahora los magnates de aquel diminuto territorio tienen o han tenido acciones del Grupo Prisa y de El Corte Inglés. A ese país le gusta nuestro fútbol, que nos lo sirve con Bein Sport TV, y a nuestros futbolistas su dinero. Qatar le disputa la hegemonía a Arabia Saudita y oculta a la opinión pública eso que llaman las primaveras árabes que buscan -sobre todo los jóvenes- acercarse a Occidente. Ha escondido la que hubo en Bahréin, por ejemplo, otro emirato vecino con el que comparte familia.

Ahora Rusia entra en guerra con Ucrania y la ocupa. El gas y el petróleo en peligro, entre otras muchas materias primas cuyas ausencias dan la razón a quienes vienen afirmando desde hace décadas que las sanciones en el fondo sólo sirven para arruinar más a quienes las implantan. No sé si han caído en la cuenta de que con esta guerra vamos a tener una perdedora segura: Europa, la de siempre en Occidente. Y esperemos que se quede ahí y no pasemos a los supositorios atómicos. ¿Qué sucedería entonces si Argelia entrara en conflicto con Marruecos por lo del Frente Polisario o por lo que sea? ¿Qué pasaría con el gas? No me extraña que la UE esté pensando más seriamente en las energías alternativas porque es que la vieja Europa -cuna de todo lo malo y lo bueno que hay por el mundo- no tiene sustancias ni para un mechero.

De modo que tras la Segunda Guerra Mundial Europa se acercó a la URSS y empezó a comprar gas y petróleo a los comunistas a los que no consideraba malísimos, sólo malos. Y no ha ido mal, que yo sepa, los comunistas no nos invadieron nunca. Vendían y compraban con su Pacto de Varsovia guardándolos y nosotros con nuestra OTAN. Hasta se fueron a la Venta del Nabo los regímenes comunistas y entonces fuimos nosotros -la OTAN- quienes “invadimos” territorio excomunista, delante de las narices de una Rusia que se ha repuesto de su crisis postcomunista a velocidades de vértigo. Entonces, ¿qué ha pasado aquí para que acabemos tirando del petróleo y del gas moro dejando a un lado el cristiano? Toda la culpa la tiene ese tal Putin que es un desalmado de marca mayor. ¿Seguro? Para mí que hay que mirar al otro lado del charco. Pobre Europa, ha derramado tantísima sangre y todo para llegar a esto...