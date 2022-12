Del Nido quiere comerse a los negros vivos

José María del Nido dice que se comería a los negros vivos; eso y que no lo dice como expresión racista, que lo que quiere expresar es que está deseando hacer cosas por el Sevilla Fútbol Club y que tiene mucha fuerza.

Esto se podía decir hace años y no pasaba nada porque todo el mundo sabía que la expresión se usaba a modo de hipérbole (ya sé que no lo es, que tan solo es una especie de exageración desmesurada); todo el mundo entendía que el que decía algo así no se refería a comer negros de forma literal, que era una forma de hablar y que no tenía mala intención. Pero no pasaba nada porque no entendíamos que gracias a expresiones como esa los negros lo han tenido mucho más difícil que los blancos puesto que, en el fondo, sí hay un punto de desprecio en la expresión. Es lo mismo que pasaba con los chistes de mariquitas, maricones, ´manolos’ (esta expresión se usaba para referirse a los travestis y transexuales; tampoco parecía pasar nada) o lesbianas. Unos reían y otros sufrían (más todavía) porque lo que eran se había convertido en motivo de gracietas.

José María del Nido lo sabe y por esa razón se ha disculpado justo después de decir que se comería a los negros vivos.

¿Esto es normal? ¿Nos estamos pasando de la raya? ¿Nos la cogemos con papel de fumar y rozamos el ridículo? Mientras que un colectivo sufra por estas cosas es mejor que se eviten. Podemos vivir sin hacer comentarios jocosos que incluyan negros, gais o cualquier otro colectivo.

Los chistes que protagonizaron los leperos ¿eran tóxicos? ¿Estaban fuera de lugar? Pregunten a los de Lepe a ver qué dicen. Y eso se puede aplicar a todos. No sé por qué con el ejemplo de Lepe se entiende mejor esto (en realidad, sí lo sé; en realidad somos racistas, homófobos y xenófobos aunque vayamos de modernos y de guais).