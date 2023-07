Delegar el voto en los abstencionistas

Estaban publicando los medios el otro día (15 del poco corriente mes de julio de 2023) que, como recogía Luz Sela en OKDiario, “Correos anima a los electores que ya no puedan acudir personalmente a la oficina para depositar su voto, a que autoricen que otra persona lo entregue en su nombre”. Si es cierto, como dice este diario progresista pero por la derecha, que Correos anima a esta forma de votar “en un contexto marcado por la criticada gestión del voto por correo por parte de la empresa que dirige Juan Manuel Serrano, estrecho colaborador de Pedro Sánchez ”, es evidente que no es mala idea. Como este tal Serrano sea de la cuerda de Tezanos cualquiera sabe lo que puede pasar el 23J por muy competentes que sean los trabajadores de Correos. También lo serán los expertos del CIS y miren lo que les obligan a hacer, supongo que bajo la pena de excomunión o bien mediante colaboracionismo voluntario para evitar que lleven de nuevo a Franco y a José Antonio al Valle de los Caídos.

Desde la web de Onda Cero se preguntaban quién es Juan Manuel Serrano. Y respondían, entre otros extremos: “Juan Manuel Serrano fue nombrado presidente de Correos en julio de 2018, un cargo de confianza que, aunque formalmente es nombrado por el Consejo de Administración de la entidad previa aprobación de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), es designado por el Gobierno como cargo de confianza. Amigo personal de Pedro Sánchez, Juan Manuel Serrano, era antes de hacerse cargo de Correos jefe de gabinete de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE”.

¿Estoy sembrando dudas sobre Correos? Miren, ahora mismo, y en relación con esta etapa histórica de mi país, yo dudo de todo, hasta de mí mismo y eso que confío casi en exclusividad en mí mismo. Los periodistas debemos desconfiar de todo el mundo mientras no demostremos lo contrario, ahí estaba el eslogan que utilizaba una escuela de periodistas de Estados Unidos: “Si tu madre te dice que te quiere, busca otra fuente”. Si en EEUU se armó la que se armó en las elecciones de 2016 con Trump y Hillary, y antes con Bush, y dicen que es la democracia más antigua del mundo, ¿por qué no voy a dudar de lo que crea conveniente? Es una duda razonable.

El Español, sin embargo, a través de Alberto Molero, afirmaba el día 13: “Poder electoral, la única manera para delegar el voto en unas elecciones. Es la fórmula que permite la ley para asistir a personas que por enfermedad o incapacidad no pueden salir de su domicilio”. No señor, esa no es la única forma. Se puede echar mano del partido que suele lograr bastante porcentaje de no votos: el Partido Abstencionista y sus militantes. Son aún más plurales que los del PP. El domingo pasado se publicó una entrevista en El Debate con la señora Díaz Ayuso (lamento mucho lo de su bebé), y la presidenta de Madrid llamaba a reforzar el PP con aquella militancia liberal, neoliberal, más conservadora, menos conservadora, del humanismo cristiano y más conservadora que una montaña de nieve. Es bastante pluralismo porque puede haber liberales ateos de los de a Dios lo que es del Dios y al César lo que es del César o de esos otros de los curas por una acera y los ilustrados por la otra, juntos pero no revueltos como ha sido costumbre tradicional en Castilla-España.

A los militantes del Partido Abstencionista –que van desde los anti-antisistema, dogmáticos, cabreados con el mundo, anarquistas de pura cepa, elitistas, despistados o simplemente pasotas- puede que no les importe votar por usted puesto que usted se abstiene por ellos. Habrá que buscar a los abstencionistas y marcharse tranquilo a Punta Cana o a descansar en Los Pinares del Vencejo como hacía aquella inolvidable familia en la entrañable serie La saga de Los Porretas que nos ofreció la SER por los años 80.