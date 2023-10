Demasiado para un solo corazón

Veo a Pedro Sánchez dándole la mano a la periodista y diputada vasca Mertxe Aizpurua, la portavoz de EH Bildu en el Congreso, y se me descompone el mondongo. Y todo porque necesita el apoyo del partido proetarra para seguir en la mamela del poder. Tendría que estar muy mal de la cabeza para creerme que el presidente en funciones traiciona a España y a su propio partido pensando en mi bienestar como ciudadano español, para más señas, andaluz de Sevilla nacido en Arahal y con residencia en la Puebla del Río. No, a este señor no le importa lo más mínimo mi vida, solo busca perpetuarse en el poder como un dictador bolivariano. Esta mujer a la que ayer dio la mano buscando su voto fue condenada por la Audiencia Nacional en 1984, por apoyar el terrorismo de ETA y hasta le prohibió que ejerciera de periodista durante todo un año. Hace dos días, Fernando Múgica, el hijo del histórico socialista asesinado por ETA, recordó en una red social que esta señora o señorita celebraba los crímenes de la banda asesina en los medios amigos de la banda criminal, incluso los de destacados compañeros del partido de Sánchez.

¿Qué tienen que decir de esto los militantes del Partido Socialista y esos millones de ciudadanos que siguen votando a este señor? Luego se quejan de los abucheos al presidente, como el del Día de las Fuerzas Armadas, que es ya un espectáculo bochornoso desde hace años. Decía ayer un politólogo catalán cercano al sanchismo, que esto solo pasa con presidentes socialistas; que pasó con Zapatero y ahora con Sánchez, pero que no pasaba con Aznar o Rajoy. Supongo que le pagan por decir estas cosas tan brillantes. Solo Zapatero y Sánchez han puesto en serio peligro la unidad de España y han querido acabar con la Monarquía y la Constitución. Parece lógico que los ciudadanos abucheen a Sánchez, por sus mentiras, radicales cambios de opinión y haber metido en el Gobierno lo que ha metido. ¿Se atreverá a tener un ministro o una ministra de Bildu, si sacara adelante su investidura, a alguien como Mertxe Aizpurua u Oskar Matute, tan bien vistos en la casa del sanchismo? Lo haría y no pasaría nada, no lo duden. Así que los abucheos a este señor son solo caricias del pueblo, tan adormilado o drogado.