Descanse en paz la Bienal

La Bienal de Flamenco de Sevilla es un cadáver ya putrefacto. Confiaba en que el nuevo alcalde, José Luis Sanz, cogiera el toro por los cuernos y tratara de reanimarla, de obrar el milagro de resucitarla, pero no lo ha hecho. De nuevo, Abc pone director en el magno festival sevillano. Ahora a un joven periodista de este diario, de 27 años, hijo del exdirector Luis Ibarra, que escribe de flamenco desde hace escaso tiempo. No se le conoce trayectoria alguna como programador u organizador de eventos flamencos. Lo han nombrado porque el diario sevillano manda en la Bienal y pone directores o asesores, como ahora. Ya pasó con Cristóbal Ortega. ¿Hay alguna otra razón que esta? Ninguna. Ya está bien de callarse, aficionados y artistas de Sevilla, que es muy importante este arte.

Dije hace tiempo que en el Ayuntamiento no saben qué hacer con la Bienal. Ficharon al anterior director, de cuyo nombre no quiero acordarme, para que le diera la puntilla y casi lo logra. Lo cesaron y se pusieron a estudiar posibles candidatos para hacer el paripé. Ya conocen el nombramiento del nuevo director, algo francamente inexplicable. Creía que el Partido Popular iba a cambiar las cosas, limpiar debajo de las alfombras, pero no lo ha hecho ni en el Instituto Andaluz del Flamenco ni en el Ayuntamiento. Les importa un huevo este arte. Ni siquiera se está ocupando de las peñas flamencas andaluzas como merecen, que acabarán desapareciendo. No tienen asesores de flamenco porque en realidad les da igual este arte y sólo les ha interesado para las fiestas rocieras.

El flamenco no pude ser víctima de los vaivenes políticos, un arte para pagar favores. Sevilla es la cuna del flamenco profesional, aquí nació casi todo, echó a andar este arte, y da pena caminar por sus calles, por sus barrios flamencos. Anoche mismo les enseñé la Alameda de Hércules a una veintena de jóvenes y no daban crédito. Nada señala que ese barrio fuera la Meca del arte jondo, donde aún existe la casa de Silverio y vivió casi toda su vida la Niña de los Peines, pero también su hermano Tomás, el Maestro Pérez, Lorente, la Macarrona o la Malena. Bien llevada, la Bienal podría recuperar toda esa memoria jonda, que es un valioso patrimonio. Pero la han politizado y la han matado, como mataron los cafés cantantes y todo lo que olía a flamenco.