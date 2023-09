¿Desde cuándo es cantaora María del Monte?

Aunque les parezca mentira, en Andalucía aún hay cientos de miles de personas que no tienen claro lo que es o no es flamenco, algo verdaderamente asombroso, porque somos la cuna de este arte. Ya en el siglo XIX, o sea, recién nacido como género musical y dancístico en los escenarios, solía haber polémicas sobre lo que era o no flamenco. Incluso hubo pleitos judiciales, como en Cádiz, donde un empresario de café denunció a un representante por mandarle un cuadro que no era flamenco, que es lo que le pidió. Ya hemos visto los candidatos al Grammy Latino al Mejor Disco de Música Flamenca, donde destaca el madrileño Omar Montes. Por escandaloso, no porque sea el mejor. Esta misma mañana he visto el cartel del II Festival Flamenco Universal de Mérida, que se celebrará del 21 de octubre al 12 de noviembre, y veo que está programada la cantante de sevillanas María del Monte, en concreto los días 10 y 12 de noviembre. Como broche final junto a Tomatito, según señala la organización. O sea, que van a cerrar el festival por todo lo alto.

¿Qué hacemos con esto, nos callamos o lo denunciamos? Porque no es un caso aislado, sino algo que es cada día más frecuente. Alguna vez hemos visto programado en un festival de flamenco al cantante Manuel Lombo o nominado a un Grammy Latino a Paco Candela, el cantante de sevillanas. Los puristas machacaron a la Ópera Flamenca, que dio verdaderos genios del cante, y callan ahora ante lo que está ocurriendo, que además de ser una vergüenza, es perjudicial para un arte que hoy nos representa en el mundo. Recuerdo cuando en una Bienal de Flamenco, en Sevilla, José Menese se negó a cantar “junto a quien tanto daño le había hecho al cante”, dijo el morisco. Se refería a don Juan Valderrama, un genio del cante y de la copla. No llevaba razón Menese, porque el maestro jiennense venía a la Bienal a cantar por derecho, y así lo hizo. ¿Creen que ocurrirá algo parecido en Mérida? No lo esperen porque aquí cada artista va a lo suyo, a llevárselo. En general, les importa un pimiento que se atente o no contra el flamenco.