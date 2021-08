Desde la calle Mayor de La Unión

Empecé a venir al Festival de las Minas en los ochenta y me enamoré de su ambiente el primer día. Es verdad que eran otros tiempos flamencos y que España era otra España. Tenía treinta y tantos años menos, que también cuenta. Anoche, en la primera semifinal del concurso, encontré un ambiente frío y con pocas caras conocidas entre el escaso público. Pocos nombres conocidos en el escenario, pero eran todos muy jóvenes, y eso es bueno. A algunos no los veía desde hacía años y unos habían mejorado y otros no tanto. Uno va a un concurso a veces buscando algo nuevo, una nueva estrella, una voz distinta que te ilusione o un bailaor o bailaora que te ayuden a seguir creyendo en el flamenco. Pero no hay más leña que la que arde, aunque habrá que esperar a ver lo que viene hoy y mañana, para estar en la final del sábado con algo de interés. Habrá seguramente mejor ambiente que anoche, por ser fin de semana. Vendrán amigos desde distintos puntos de España, los que venían hace casi cuarenta años, y veteranos cantaores que entonces eran jóvenes ilusionados y con frescura en el cante. Anoche saludé a El Bongui, que fue Lámpara Minera. Estaba con su familia echando un rato en la Plaza Joaquín Costa, peinando ya canas pero cantando aún con buen gusto y sobradas facultades. Antonio Muñoz Fernández, el hijo de Encarnación, que es guitarrista, tiene ya 46 años y lo recuerdo siendo casi un niño, siempre embelesado mirando a su abuelo y su tío Rosendo, guitarristas también. Encarnación Fernández es la cantaora de La Unión, dueña de una voz profunda y gitana, que supo dar hondura al cante minero. Hoy tocará almorzar en El Vinagrero, el mejor restaurante de La Unión y de toda esta zona. Darle un abrazo a Fernando, el dueño, será tan emocionante como escuchar una minera del gran Pencho Cros, el cantaor minero que tantas buenas noches de charlas y cantes nos regaló. Me encanta este pueblo minero, sin ser de mucha belleza. Vas por la calle Mayor, donde tuvo su café el Rojo el Alpargatero, y parece que te vas a encontrar a Chilares y La Peñaranda, o al temido Manco. Hay mucha historia en esta localidad murciana, y muchas historias de artistas, de mineros arruinados o preñados de billetes, y de cafés cantantes tan bellos como peligrosos. Mañana les contaré más.