Desde una mecedora de olivo de Castro del Río

Hoy escribo desde la localidad cordobesa de Castro del Río, con una de las peñas flamencas más bonitas de la provincia de Córdoba, y con mejor afición. Esta noche nace un nuevo festival de flamenco, la Mecedora de Olivo, con un cartel delicioso en el que están dos de los mejores cantaores del momento, los chiclaneros Antonio Reyes y Rancapino Chico, dos caramelos gitanos que hacen el cante bonito y con hondura a la vez. El Patio de Armas del Castillo, pues, acogerá un festival que lo más lógico es que tenga continuidad, puesto que este pueblo tiene una bonita afición y merece esta cita anual. Se trata de recuperar el antiguo festival pero con una mentalidad actual. Arrancará con un homenaje al maestro Antonio Fernández Díaz Fosforito, la actual Llave del Cante. Y anoche, bien entrada la madrugada, Rancapino Chico andaba preocupado ante una bandeja de bacalao frito que no se la saltaba un galgo, porque quiere dedicarle una letra por soleá al gran maestro de Puente Genil. Ya no hay entradas y esta, es una buena señal. El cante jondo necesita nuevos festivales y también nuevos maestros, porque la afición lo reclama. La Peña Flamenca Castreña cumplirá medio siglo de existencia dentro de dos o tres años y han pasado por ella casi todos los grandes maestros del último medio siglo, la mayoría de ellos ya ausentes. En la peña guardan como oro en paño los carteles del anterior festival, que Julio enseña con orgullo. Y es este hombre precisamente quien más está luchando para que Castro del Río vuelva a tener su cita flamenca cada verano, como antaño, pensando no solo en los aficionados locales sino en los nuevos valores que, como el hijo de Rancapino y Antonio Reyes, están empeñados en que el cante de buen gusto no se acabe perdiendo.