Deseos para Sevilla

Paseo por Sevilla y me imagino un mundo mejor, un mundo en el que, por ejemplo, no tuviéramos que preocuparnos de la inseguridad ciudadana, de si regresamos más temprano o más tarde a casa, de si este o aquel tienen «malas pintas» o de si «me mira mal», una ciudad donde se dejarán atrás los miedos y se viviera más y mejor.

Una ciudad con menos obras y obras eternas que hacen que pocos sevillanos puedan recordar cuando la ciudad estaba libre de ruidos, de cortes de tráfico, de coches buscando aparcamiento y de nervios al volante, una ciudad en paz que respirara tranquilidad y tranquilidad social... Donde no hubiera tantos reproches y se luchara, codo con codo, por mejorar, por ir a más, por lograr metas juntos sin ver la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio.

Me gustaría vivir en una ciudad donde los jóvenes tuvieran respeto, educación y cultura, tres «cosas raras» que van de la mano, que cuando alguien tirara un papel al suelo no respondiera aquello de «que quie ío», y usara las papeleras; donde trabajaran por el futuro, por su futuro y no deambularan -en muchos casos- si saber cuál es su norte o su sur.

Me gustaría vivir en uan ciudad «verde», ecológica, con menos humos y ruidos -de nuevo-, con más respeto por el medio ambiente y por los animales, que se les protegiera sus derechos y que quién dañara a una criatura se le penara con el peso de la Ley.

Una ciudad donde la vida se respetara, donde la Justicia estuviera con todos y no con unos pocos, que fuera igual para todos y que no el que más argucias legales conozca demorara más una sentencia -y no me refiero al caso de Griñán, es en general-.

Una ciudad donde hubiera más trabajo para todos, donde todos se pudieran ganar la vida, donde no hubiera frustración por no tener un empleo y alimentar a los hijos. Con cuanta frecuencia se alaba a un futbolista por sus logros pero no al que se «mata», cada día, por dar de comer a su familia...

Me gustaría una ciudad sin racismo -que lo hay en determinados sectores- y corramos un tupido velo , el velo de la vergüenza...

Una ciudad donde Sevilla y Betis, Betis y Sevilla, se repartieran triunfo triuanfos y éxitos, con un hermanamiento auténtico y no tanta boca chica y tanto veneno en redes sociales que sólo empeora la convivencia.

Una ciudad que se apuntara a los grandes eventos, como sabe hacer y que algún descerebrado dice «que no está preparada»... ¡Cuan olvidadizos se vuelven algunos por un miserable voto! Una ciudad que volviera a ser faro y foco de Cultura, no por su pasado sino por su presente y futuro...

En ese momento sonó el despertador, la voz de mi mujer resonó en mi oído y desperté... La rabia se me veía en la cara. «¿Qué has soñado? Te ha dado rabia despertarte, ¿eh?» Y sólo le respondí: «He soñado con una Sevilla mejor».

...Al menos esa es mi opinión.