Desescalada: alegrías del sinvivir

Primero la escalada, luego el pico, luego la desescalada y se supone que al final llegaremos a las verdes praderas y nos abrazaremos todos si aparece la vacuna o el tratamiento eficaz contra un virus trágicamente emprendedor y luchador por su propia vida, ahí, con dos cojones matando gente a diestra y siniestra, resistiendo embestidas científicas y cuando lo maten volverá a renacer de sus cenizas como hacen miles de sus colegas –o miles de millones- lo que sucede es que no les ha dado aún por habitar dentro de nuestro cuerpo. Aun sin renacer cuando muera, el Sars covid-2 se va a cargar políticamente a bastantes de los que hoy están ahí arriba, informando y desinformando a la vez sobre sus andanzas.

Las metáforas montañosas para explicar las andanzas del virus nos han conducido a un nuevo estilo periodístico que habrá que bautizar como estilo César Pérez de Tudela en honor a ese caballero que nos extasiaba en TVE desde los años 60 del siglo XX porque se sabía hasta el nombre de las cabras montesas que vivían en cualquier alta orografía del planeta.

Ahora nos hallamos en la desescalada y hay que tener cuidado de no caer pendiente abajo porque puede ser más difícil subir que bajar. Andaba yo en cierta ocasión por La Alpujarra granadina, ubicado en Bubión, cuando me dio por ir a pasar el día en Trevélez y allí que estuve subiendo y bajando calles que termina uno con la lengua limpiando el pavimento. Al regresar a Bubión, empezó a dolerme un tobillo y todo su pie completo de manera altamente considerable y por ello visité a un galeno que me diagnosticó esguince y una semana de reposo. “Claro –le dije- puede ser que se deba a que me llevé todo el día subiendo cuestas en Trevélez”. “No, seguramente fue porque se llevó usted todo el día bajándolas”, me respondió.

Todo esto me viene a la mente con la desescalada que no sé si me trae cuenta emprenderla o es mejor quedarme en casa y seguir así, comprando las viandas, escribiendo, leyendo, pensando, tocando la guitarra de cuando en vez y por supuesto durmiendo la siesta por mi buena salud y para que se jodan todos aquellos que presumen de machotes y trabajadores porque no la duermen, vamos a poner sobre la mesa lo que han hecho en la vida ustedes con su vigilia y yo con mi siesta, les desafío a ello, valientes.

Veamos, esto es lo que me piden si, por ejemplo, me voy a un restaurante o lugar público a comer con 8 o 10 amigos o familiares: mascarilla y guantes para preservar a mis amigos o familiares, lavarme las manos nada más llegar, guardar dos metros de distancia con la persona de al lado - ¿cómo de grandes tienen que ser los establecimientos, nos vamos mejor al césped del Betis o del Sevilla? -. Seguimos: hay que estar pendientes de que los camareros mantengan entre ellos las distancias y ver si cuando nos sirven van bien ataviados con todos los avíos sanitarios; los condimentos –sal, pimienta...- en bolsitas individuales, no puede uno agarrar con salero el salero y darle gracia a las viandas; además, las bolsitas no pueden estar juntas encima de las mesas para que no las manoseemos, cada cual su bolsita personal e intransferible porque si están en un montoncito y jugamos con ellas podemos contagiar al cliente que venga después de nosotros o a algún familiar o amigo.

Proseguimos. Ya no hay autoservicio con el encanto que eso tiene de levantarse una y otra vez a hartarse de gazpacho por el mismo precio; hay que pagar con tarjeta, es aconsejable y a veces obligatorio que las puertas de los establecimientos estén abiertas para que nadie toquetee los pomos de entrada; después de que unos comensales se hayan ido hay que desinfectar cada mesa y cada silla y cada equis tiempo desinfectar todo el local; si a alguien de la mesa le da por estornudar porque una pizca de pimienta se le ha metido en la nariz o por toser porque se le ha ido por mal sitio un trocito de patata frita de las que ponen seguro en casi todos los platos, o te miran de mala manera o se aparta de ti todo quisque más allá de los dos metros o a lo peor llega el camarero o un servicio de orden y te dice con amabilidad que te vayas a la calle a tomarte la temperatura.

Naturalmente para comer habrá que quitarse la mascarilla, pero si te levantas para ir al excusado, por ejemplo, deberás colocártela de nuevo. Se supone además que esas señoras o señoritas que aún conservan la costumbre de ir de dos en dos a los aseos deberán olvidarse de tan ancestral tradición. Y, por cierto, en familia o entre amigos de confianza es natural compartir los platos o comerse lo que el niño ha dejado o alguien no quiere. Pues eso tampoco, nada de “la bendición del pobre, antes reventar que sobre” o a mí me contaron mis padres lo del año del hambre y eso me turbó, no me gusta que quede nada en ningún plato.

Con todo esto, ya sale uno acojonado de casa porque nadie te garantiza un desliz, un olvido ni que no vayas a infectarte y encima ni puedes abrazar ni besuquear a tus nietos, sobrinos, hijos pródigos, amigos..., y estrujarlos entre tu pecho y tus extremidades. Para ese viaje de desescalada no se necesitan alforjas y eso sin contar que encima la comida no sea todo lo buena que esperabas. Ahora el que me autoconfino voy a ser yo solo sin que me lo diga don Simón.