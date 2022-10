Despedida del Maestro Quintero

El fallecimiento de Jesús Quintero ha conmocionado a todos aquellos que admirábamos el arte del maestro, de ese «loco» innovador que supo romper las formas de aquellas entrevistas de hace décadas y poner en solfa a un invitado con un quiebro imprevisto. Derrochaba arte y esa forma de ser tan peculiar que lo hacían único.

Tuve la oportunidad de trabajar un año para su productora en aquel «Teatro Quintero» en calle Cuna. En el programa «Paz en la Tierra», junto a Paz Padilla, una vez por semana y junto a mi compañero Jordi, pasamos buenos ratos hablando allí de misterios.

Recuerdo que tuve un accidente de tráfico importante, en la época, y fui a resolver unos problemas a las oficinas, aquel día estaba Jesús Quintero allí y al salir me dijo aquello de «José Manuel, ven a hablar conmigo un momento» y nos detuvimos a hablar. En aquella charla, con una sonrisa socarrona y el cigarro a mano, me decía: «¿Sabes? A mí me gusta mucho el misterio, pero esta gente hay que convencerlos, la vida es un misterio y muchas veces es más misterioso como se les convence a ellos o como se mete algo que gusta a la gente, obtusos...» de forma acompasada. Y se fue por aquel pasillo dejándome de único asistente a un monólogo tan personal como lleno de significados para él.

Era una persona muy particular, recuerdo como llegaba al teatro, en plena grabación, y se paseaba por delante de la mesa, nos quedábamos mirando y sólo hacía un gesto con la mano como de «sigan, sigan», algo que todos entendían.

Fue de esos genios con los que he tenido la oportunidad de trabajar -como con Tico Medina- y del que siempre aprendes algo, aunque sólo sea «por contagio».

En los últimos años Jesús Quintero desapareció de la pequeña pantalla, quizás entendió que no era su momento o que su momento no cuadraba con estos tiempos de hoy, más «sociales» que «personales», quizás la apatía de algo las grandes cadenas por algo nuevo o por el miedo -si si, miedo- que infundía el coger un programa del «Loco de la colina».

Tenido por excéntrico, maniático, puede que todo ello sólo fuera el camuflaje de un genio. Un excelente comunicador al que mucho le deben los nuevos formatos de entrevista aunque nadie se acuerde de ello y donde, tal vez, debiera haber más memoria.

Yo le llamaba «el Dalí del las ondas» y en más de una ocasión se reía con las «ocurrencias del misterioso», pero lo cierto es que así hay que entender cómo vivió y murió un genio llamado Jesús Quintero.