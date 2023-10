Despido improcedente de una panadera, que orinaba en los recipientes de hacer pan

Como lo oyen; el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, en Sentencia de 23 de junio de 2023, declaró improcedente el despido de una cochina empleada de panadería, que orinaba en los cacharros de amasar y después les daba una agüita para enjuagarlos.

Pero más allá del titular, que está pensado lógicamente para captar la atención, conviene analizar con rigor el caso.

Se aportaron a juicio, y fueron valoradas después en el recurso, grabaciones en las que se observaba a la trabajadora de un obrador de bollería y pan realizar sus necesidades en diferentes recipientes de la cocina destinados a productos de consumo humano. Como no existía un local independiente destinado a vestuario, el obrador era usado también para cambiarse de ropa al entrar y salir del trabajo. Por lo tanto, con la ley en la mano (en concreto la Ley Orgánica de protección de datos de 2018, y el Reglamento de 2016 de le Unión Europea en la materia) la captación de imágenes en estos lugares (vestuarios, duchas, aseos de personal, etc.) está -sensatamente- prohibida, porque supone una injerencia en la intimidad de los empleados. La conocida como, doctrina de los frutos del árbol envenenado explica, desde el derecho romano, que los frutos, al proceder de un árbol emponzoñado, también estarían envenenados. El símil se usa, para declarar que la prueba obtenida por medios ilícitos, es prueba ilícita, y por tanto contamina el juicio. Al no existir prueba válida, el despido de la trabajadora carecía de fundamento, y resultó improcedente, obligándose a la empresa, a su elección, a indemnizar o readmitir a la empleada meona.

Lo cierto es que, actualmente, el marco jurídico que protege el derecho a la intimidad y la propia imagen, frente a la videovigilancia en la empresa, exige avisar personalmente al empleado, de la instalación de cámaras y del uso que la empresa hará de las imágenes captadas. En el supuesto de que se haya captado la comisión flagrante de un acto ilícito por los trabajadores, se entenderá cumplido el deber de informar, cuando existiese al menos un rótulo avisador. Por descontado, en ningún caso se admitirá la instalación de sistemas de grabación de sonidos ni de videovigilancia en lugares destinados al descanso o esparcimiento de los trabajadores: vestuarios, aseos, comedores y análogos.

En el presente caso, al no haber un local independiente destinado a vestuario, la zona del obrador, usada para tal fin, adquirió para la Sala de Cataluña, el carácter de lugar reservado, y la captación de imágenes en dicho lugar, al contravenir la ley, fue considerada una invasión ilegítima en la intimidad, invalidando la prueba, y privando al despido de soporte.

Recomendamos pues, extremar en grado sumo la observancia de estas exigencias legales en las empresas. Ser exhaustivos y rigurosos, porque avisar de la instalación de las cámaras, sin que dicho aviso, llegue a cubrir los detallados requisitos que la ley exige, equivale a no hacerlo. Y la frustración de la empresa puede llegar a ser enorme si se ve en un caso como este. Piensen que en el caso de la sentencia comentada, la empresa pudo ser responsable de un delito de salud pública, de una intoxicación de algún cliente o de infracciones administrativas, si las autoridades sanitarias hubiesen detectado el hecho.

Dicho lo anterior, creo que, aunque la trabajadora fuese una guarra, la sentencia es jurídicamente impecable.

No obstante, en estos casos en los que el derecho hila tan fino, (de papel de fumar, cabría decir), resulta inevitable trasponerse a otros escenarios. Aquellos en los que se enjuician y se resuelven, ad hoc, conveniencias políticas de según quienes. Ahí, las tragaderas son anchas y los argumentos que se toleran, no son tan sutiles, son infinitamente elásticos. Por eso, al derecho hay que tomárselo muy en serio, y su aplicación debe ser igual de exquisita y fina para todos, porque, aunque a veces nos deje atónitos, saltarse esta barrera protectora, que nos aísla del caos, conduce al abismo.