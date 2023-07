Despotismo sin ilustrar

Emiliano Zapata, el incorruptible revolucionario mexicano dejó dicho, con toda la razón: “Los hombres fuertes hacen pueblos débiles. Un pueblo fuerte no necesita hombres fuertes”. Feijoo no quiere un pueblo fuerte, no le interesa porque un pueblo fuerte pediría cuentas a sus gobernantes y, si tuviera ocasión los derrocaría en cuanto su acción no se ajustara a lo comprometido y a la necesidad real de la mayoría de los votantes, en quienes las necesidades coinciden aunque se pueda votar a partidos diferentes, incluso contrapuestos en apariencia. Los partidos mayoritarios, cuando obtienen mayoría absoluta, no gobiernan mejor: el acto de gobernar es más cómodo para ellos porque pueden hacer y deshacer a su parecer amparados en su mayoría, incluso cuando ese parecer difiere gravemente de la necesidad de los electores; los suyos y los de los demás.

Un pueblo débil es más manipulable, más maleable; y a los gobernantes que aspiran exclusivamente a obtener una mayoría absoluta, como ha declarado reiteradamente Feijoo, le interesa un pueblo débil para poder cumplir sus objetivos políticos de favorecer a la oligarquía contra los intereses de la mayoría. En cambio, los partidos llamados “pequeños”, esto es, aquellos que han obtenido menor número de votos, como representantes que son de unas minorías, tienen todo el derecho a intervenir y, de hecho, las decisiones del gobierno están siendo más acertadas, más cercanas a la Justicia, gracias a las aportaciones de esos “partidos pequeños”. No es justo llamar “gobierno frankenstein” a un gobierno formado por varios grupos en coalición. Eso sólo denota mal gusto, mala intención, escasa o nula capacidad para empatizar con la mayoría y una ambición desmedida por imponer su criterio monopolista. Sin embargo las decisiones de la coalición tienen representatividad, los criterios impuestos como un rodillo raramente obedecen a decisiones justas, sino a acciones respaldadas por grupos de presión que inciden en el gobierno desde la sombra.

La campaña contra los partidos considerados “pequeños” por el menor número de votos obtenidos, o tildados de “extremistas”, que por esta regla del PP ellos mismos no existirían, porque mientras existió la UCD no alcanzaron más que una débil representación meramente testimonial, es una campaña innoble, abyecta. Los partidos “pequeños” son representantes de una corriente, de unas personas. Y son votos conscientes y madurados. El PP y los partidos franquistas, sus compañeros de viaje, los ayuseros, los abascalianos, sí que son extremistas como difusores de la mentira.

La guerra a Bildu, que primero fue contra Podemos, con mentiras desmontadas por los tribunales de Justicia, no nos engañemos, no pretende luchar contra la criminalidad, que para eso también deberían condenar la proveniente del poder, pretende disminuir la eficacia de una coalición en la que hay varias sensibilidades políticas, que por eso mismo son una más amplia representación de la totalidad de los votantes. El principio fundamental de la democracia es mantener el criterio de la mayoría —y la mayoría es la mayor parte de los electores—, y al mismo tiempo respetar a las minorías.

No se ve que ni peperos ni abascalianos, ni pesoístas, se preocupen demasiado por la formación y la información real y consciente de la gente; por su elevación cultural y su nivel informativo. Practican despotismo no ilustrado porque los partidos, cuanto más recalcitrantes en su extremismo totalitario, menos se interesan por la cultura y la educación. Por eso los ayuseros y abascalianos prefieren que sean las clases altas las únicas en beneficiarse de la enseñanza, porque cuanto más inculto sea el pueblo más apoyos podrán obtener.

Las llamadas a la mayoría absoluta no son afán de servicio, sólo es ambición de poder que hasta ahora sólo ha servido para gobernar a favor de la oligarquía. El afán de servicio requiere escuchar a todo el mundo y mantener activos los servicios públicos imprescindibles, como suministro de agua, limpieza, enseñanza, cultura, sanidad. Porque los servicios públicos bien gestionados, son más económicos en manos de la administración que no precisa obtener beneficio como la empresa privada.