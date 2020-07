Hace unas jornadas fue el Día de Acción de Gracias en Estados Unidos. Me pregunto por qué asuntos le darían sus ciudadanos las gracias a Dios. ¿Por lo bien que está llevando la pandemia el considerado país más poderosos del mundo? ¿Por la policía tan justa con los negros que pulula por algunos estados? ¿Por tirar abajo estatuas de personajes históricos que también hicieron lo que hicieron en nombre de Dios? ¿Por haber convertido Oriente Medio y otros países islámicos en un caos donde la muerte y el enfrentamiento entre musulmanes es continuo, como es el caso de Libia, ya olvidado por la comunidad internacional y la opinión pública? ¿Por ir por la vida haciendo lo que le sale de ahí, saltándose todas las leyes internacionales? ¿Por, con tal de ganar dinero, estimular la violencia en todo el mundo con sus películas y series de violencia totalmente gratuita? ¿Por las matanzas en las escuelas o en las calles cuando a un individuo se le cruzan los cables? ¿Por no haber aportado a la Historia ni un solo filósofo que valga la pena? ¿Por censurar cada año múltiples informaciones en los medios de comunicación más masivos? ¿Por controlar a casi todos los habitantes del mundo occidental, por lo menos, a través de sus empresas big data? ¿Por habernos metido en la cabeza la idea del fracaso vital simplemente porque no hemos alcanzado un puesto de trabajo o una situación social que ellos estiman como los adecuados para considerarse uno un triunfador? ¿Por ser un país uno de cuyos lobbies más importantes es el de los ciudadanos unidos por su adoración al rifle?

Quitando estos aspectos negativos -pocos para una democracia tan perfecta- supongo que las gracias habrán llegado por los aspectos positivos que atesora el país y que, en el fondo, se deben a Dios porque Dios es un ser necesario que el humano siempre presenta como bondadoso y triunfante: si me toca la lotería ha sido gracias a Dios y si se me muere un hijo ha sido por voluntad de Dios cuyos designios son inescrutables. Porque, claro, las cosas malas las hacemos a causa de la libertad que Dios nos ha dado y somos nosotros los únicos responsables y las buenas se deben a la voluntad de Dios.

Mi madre decía que siempre hay que darle gracias a Dios, de manera que aceptaré que sobre esa máxima los señores que nos cargan de sanciones y aranceles se reúnen en torno a un pavo para celebrar que viven en el mejor país del planeta. ¡Oh!, el pavo. El periodista Orlando Villalobos no tiene piedad cuando analiza este asunto. Según él, se calcula –al ojo por ciento- que en esta época se consumen unos 50 millones de pavos. “Esa cifra revela la posibilidad del inmenso negocio que se destapa en una sociedad como la estadounidense, en la que, si camina, corre, vuela, piensa o sueña es business. Cada oportunidad, ceremonia o fecha es aprovechada para exacerbar el afán de lucro. Nada se escapa del negocio. Ni la religión”.

Bueno, en esto hay que reconocer que EE. UU. no es único porque en Europa tenemos los grandes bazares de Lourdes y Fátima gracias a los cuales viven muchas personas. Incluso en El Rocío. Los milagros de las vírgenes no se limitaron a aparecerse, sino que se han hecho crónicos porque el humano los aprovecha bien por lo siglos de los siglos. Claro que hay antecedentes de todo, también del asunto de la religión y las creencias tomadas como negocio: ahí está el comercio de reliquias en el mundo cristiano en la Edad Media y Moderna o el del tráfico de indulgencias, una de las causas que provocó la rebelión de Lutero, o hasta el caso de las sillas de Semana Santa en Sevilla, vaya trabajito que ha costado que devuelvan el dinero los líderes cofrades. Por supuesto, luego nos reunimos en torno a un pavo, pedimos perdón, damos gracias y a otra cosa, mariposa. ¿No es maravilloso?