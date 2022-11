Día de difuntos, hacia la amortalidad

Ya queda menos para que no celebremos el día de los difuntos. Aún falta y no creo que nos toque a ninguno de los que estamos en este mundo ahora, salvo a los que vayan a nacer estos días y además de familias ricas. Mataremos a la muerte y sólo morirá el que lo desee y cuando lo desee, esto último es menos probable porque estoy hablando de amortalidad y no de inmortalidad. La amortalidad es la posibilidad de no morir por enfermedad alguna mientras que la inmortalidad es la imposibilidad de morir aunque nos caiga encima la catedral entera y nos deje planchados en el suelo, como a esos personajes de los dibujos animados. Si, por una parte, no nos matamos antes como buenos idiotas que somos, por otra, nuestra capacidad de conocernos a nosotros mismos nos permitirá no palmarla así como así.

La muerte es una putada se mire como se mire, salvo que se elija con la cabeza y no con la cabeza estropeada o con el corazón lleno de emociones perversas. Hace años que el humano estudia a fondo la posibilidad de no envejecer. Ahora la Universidad de Yale ya te dice que la edad no se mide por el tiempo que lleva uno en este mundo sino por el estado de la maquinaria que nos conforma, llamada cuerpo. Hay una edad biológica y otra cronológica y ya te pueden decir si tienes una u otra, excelente noticia para quienes sienten que poseen una especie de desfase entre lo psíquico y lo biológico, hay jóvenes que están acabados y viejos que tiran para delante cantidad, estamos rodeados de Peter Panes y de Edipos, cobardes y viejos, que cuando se les presenta un reto se meten debajo de las faldas de los padres.

Es verdad lo que dice Pérez Reverte, nuestros jóvenes no suelen estar preparados para cuando llegue el “apagón”, que llega a menudo, aunque todavía no se haya presentado de verdad. Como los hemos criado mal, como no han sufrido, no resisten y si no resisten no ganan y eso es estar acabado. Con frecuencia, tienen que ser los aparatos digitales o los viejos los que los estimulen, esos viejos que tienen una edad biológica menor que la de los propios jóvenes como les ocurrió y les ocurre a Pepe Mújica, Hessel, José Luis Sampedro o al mismo Papa Francisco que no dice de verdad lo que piensa ni lo que quiere hacer por prudencia, porque está rodeado de peligrosos viejos biológicos y cronológicos y debe ir con pasos de plomo.

Dicen que la longevidad está directamente relacionada con la longitud de los telómeros y que ahí puede estar el secreto de la eterna juventud. Los telómeros fueron descubiertos por Hermann Muller, un estadounidense comunista que se fue a la URSS y de allí también debió marcharse por culpa de Stalin. Se encuentran en los extremos de los cromosomas y cumplen con la función de protegerlos y mantener la estabilidad cromosómica. En las investigaciones científicas se ha observado que la longevidad está directamente relacionada con la longitud de los telómeros. Estos, con cada división celular, se van acortando, lo que hace que envejezcan. Contra este envejecimiento de los telómeros está no fumar, el sempiterno ejercicio, no al estrés, una dieta sana y la telomerasa.

La medicina regenerativa está investigando la “ reprogramación genética ”, un proceso mediante el cual se conseguiría reiniciar las células desgastadas para devolverlas a su estado embrionario. El premio Nobel de la Medicina Shinya Yamanaka lo consiguió manipulando los interruptores celulares (que le permiten activar unos genes y desactivar otros) para borrar la marca creada por la experiencia. En 2009, los investigadores estadounidenses Elizabeth H. Blackburn, Carol Creider y Jack W. Szoztak fueron distinguidos con el Premio Nobel de Medicina por sus hallazgos relacionados con una enzima, llamada telomerasa, que actúa como un efectivo guardián de los telómeros, permitiéndoles conservar su longitud y retrasar los procesos de envejecimiento celular.