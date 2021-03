Día mundial de la desunión

Hablamos habitualmente de unión y celebramos los días de la unión de esto o de lo otro precisamente porque estamos en permanente desunión. ¿Por qué no celebramos unidos el día de la desunión? Nos hallamos desunidos desde lo macro hasta lo micro. Aspiramos a la unión y eso ya es reconfortante ya que puede significar que logremos algo de aquí a no sé cuándo, eso no depende sólo de factores culturales sino biológicos, de maduración de nuestros cerebros en contacto o no con su entorno.

La especie humana lleva toda su vida luchando entre lo que es y lo que quisiera ser, es una característica única entre las especies animales de todo el planeta. Hoy es el Día de la Mujer y se vuelve a hablar de unidad porque no existe, sólo en Sevilla tenemos: Feminismos Diversos Sevilla y Movimiento Feminista de Sevilla. El primero de ellos sólo por el título ya da una idea de una especie de unión a la fuerza vaya usted a saber por qué. Añadamos la Asamblea Feminista Unitaria de Sevilla (AFUS), que se ha unido a Feminismos Diversos; estas son algunas de las organizaciones feministas vamos a llamarlas de izquierdas, quedan fuera otros movimientos de defensa de los derechos de la mujer de diversas corrientes o sensibilidades más todo eso que siempre se ha llamado la mayoría silenciosa.

De todas formas, comparada con la desunión a nivel macro, el desencuentro feminista es tema de segundo orden. Estaba pensando en ello con motivo de la visita del papa a Irak. Algunos empiristas del siglo XVIII afirmaban que la Humanidad ha pasado por estas tres etapas, para simplificar: etapa mítica, etapa de abstracción filosófica y etapa empirista. En la primera creamos mitos e historias fantásticas para explicarnos lo que ignoramos y además nos insufla miedo, curiosidad y angustia. El viento procede del dios Eolo que desde una cueva llena toda la tierra de oxígeno, el sol es el dios Inti para los incas y Atón para los egipcios. Al mismo tiempo y después, sobre todo los filósofos presocráticos empiezan a pensar por sí mismos, rechazan a los dioses y no sólo nos ilustran con los famosos cuatro elementos -agua, tierra, aire, fuego- sino que se atreven a decir que ahí no acaba la cosa ya que esos elementos están compuestos por otros elementos invisibles llamados átomos, es decir, lo no divisible. En la última fase estaría el empirismo que, en pocas palabras, sostiene que aquello que no puede ser demostrado no existe hasta que no se demuestra.

¿Qué ocurre hoy? Que vivimos en las tres etapas. Desde el punto de vista racional, y a primera vista, la visita del papa a Irak es una prueba de división de la Humanidad sobre la base de lo mítico y de lo imaginario. Dios, Yahvé, Alá, tres factores imaginarios, cada uno con una supuesta historia tras de sí que no es historia sino tradición y especulaciones. La tierra de Abraham, la tierra islámica, Jesús el Mesías... No existen pruebas sólidas de casi nada de eso, se pongan como se pongan los partidarios de las religiones del libro no existen apenas pruebas fehacientes. Pero necesitamos esas creencias y nos matamos por ellas, a mí me pueden matar sólo por decir lo que acabo de decir. Siglos de desunión por simples imaginarios, el papa se entrevista con altos representantes de unas de las facciones de Islam, todos ellos representan a una especie, la humana, que lleva siglos matándose por emociones que en cierta medida se han convertido en negocios aprovechando las necesidades espirituales que encerramos. Los pueblos del libro tienen un solo dios que resultan ser tres. Y así llevan por los siglos de los siglos, incapaces de aunar esas emociones en un solo dios, en lugar de ello, matando en su nombre o prohibiendo o reprimiendo.

Las hostilidades entre las potencias y los pueblos tienen mucho de emocional y de rechazo irracional al diferente. China, Rusia, EE. UU. y la UE. ¿Cuántas diferencias meramente emocionales -no sólo socioeconómicas- nos separan? Y dentro de esas mismas grandes potencias, ¿cuántas divisiones, filias y fobias existen entre sus habitantes?

A nivel cotidiano, cuidado: enhorabuena a quienes han logrado una familia de verdad unida, pero de verdad. Porque es habitual la “guerra” y los conflictos en las familias, entre hermanos y entre parejas. ¿Qué está pasando desde hace milenios entre los humanos? La premio Nobel Rita Levi-Montalcini le daba mucha importancia al papel de la parte más primitiva del cerebro humano, ¿tendrá razón? Sin duda que la tiene, aún estamos en pañales como seres vivos. La evolución ha producido un enorme desfase entre logros tecnológicos en general y logros solidarios.