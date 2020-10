El debate en Las Cortes a raíz de la moción de censura de Abascal contra el mundo siguió una constante presente en todos los debates similares y es que contiene una intensa cualidad de diálogo de besugos. Sus señorías van ya con la tarea hecha y diga lo que diga el otro, antes o después la sueltan porque como además contiene frases hechas a posta para que den titulares, da igual si lo que diga el otro las convierte en inviables, las sueltan y ya está porque sólo una exigua minoría de españoles se traga un debate de dos días de principio a fin.

Lo ideal para intentar entender bien estos acontecimientos es tragárselos enteros, eso se llama en la ciencia periodística acceder a la base primaria de referencia. Sin embargo, ese trabajo se lo dejamos a los periodistas confiando en que ellos serán fieles notarios del hecho pero como no estamos ante notarios sino ante curritos por cuenta ajena que tienen que hacer lo que les digan sus jefes y sus públicos, resulta que al final casi todo es una especie de noticia falsa porque el asunto, en bruto, se convierte en una información e informar significa dar forma a algo y cuando se le da forma a algo esa forma es la que el formador desee.

De modo que aparece una señoría y pronuncia su discurso y luego llega otra señoría opuesta a la anterior y le echa en cara que no ha desarrollado propuestas sobre esto o lo otro cuando el anterior sí que las había hecho. Por ejemplo, el señor Espinosa de los Monteros tuvo una intervención tranquila, sin aspavientos ni improperios, y colocó encima de la mesa medidas que España necesita para convertirse en un país distinto. No sirvió para nada porque volvieron después a repetir una y mil veces que Vox había llegado a Las Cortes sin alternativas, o sea, da igual porque lo que es importante es que quede en los españoles la imagen de un partido que en vez de comerse a los curas como Podemos se come a los homosexuales y a las mujeres y que va a levantar campos de concentración por todas partes para que en ellos ingresen quienes no piensen como ellos.

Mientras, Vox lleva la cantinela del fracaso comunista allí donde se ha impuesto este régimen. Y, aunque nadie de la izquierda comunista se lo haya dicho porque tienen miedo, eso es mentira ya que aún la Rusia actual lucha por colocarse a la altura de la URSS, China nos ha enseñado que el capitalismo puede llegar lejos bajo un gobierno comunista -aunque habrá que ver el final de la historia- y Trump vocifera mucho pero no se atreve con Corea del Norte ni siquiera con Cuba. De Venezuela no digo nada porque no es un país comunista, sólo que es mentira que antes de Chávez fuera un país próspero porque, para empezar, el petróleo, que es público, lo robaba a la nación una alianza de grandes empresarios venezolanos unidos a los holdings estadounidenses y los venezolanos no veían apenas el beneficio del oro negro.

Los medios le han echado a Casado arroz y flores porque el hombre ha logrado casarse consigo mismo y tener contentos a los asistentes a la boda que son sus militantes y cuadros y de alegría se han quitado la mascarilla. ¿Qué van a ver en el futuro tras la mascarilla? La cara de Vox porque mientras estén Vox y Podemos las mayorías absolutas estilo Aznar y Rajoy se han terminado y una victoria electoral los llevará sin remedio a mirar a Abascal, no creo que se alíen otra vez con el PNV y con lo que fuera Convergencia i Unió. Sin embargo, para eso le queda tiempo aún a Casado porque Sánchez hizo lo que hace siempre: es un encantador de serpientes y la orden de la UE sobre los jueces la presentó como una gran iniciativa propia de tender la mano al PP. Ahora el PP dirá que vale pero que sin Podemos y Podemos amenazará y veremos a ver qué ocurre -tal vez un juez o dos para Iglesias y punto-. Sánchez estuvo en su línea, voz seductora y hasta dulce y, señoras y señores, mientras se lleve de calle al feminismo barato y al movimiento LGTBI+ más a quienes creen que es la izquierda, quienes piensen en derecha no tienen nada que hacer. Mi partido sí que ganará, el Partido Abstencionista de España suele obtener buenos resultados, aunque le digan que eso no es democrático, ¿desde cuándo no es democrático abstenerse? Yo no voto besugos.