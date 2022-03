Un día iba buscando espárragos y vi en la chueca de un olivo una bolsa negra de plástico que llamó mi atención. La abrí y había en ella un manuscrito encuadernado a lo barato, de manera rústica. En la portada había un epígrafe pintado con lápiz, casi desvaído, que logré leer a duras penas: Diario de un tontorrón. Pude averiguar de quién era el legajo, de un cabrero medio analfabeto y bebedor que, sin embargo, se expresaba maravillosamente y decía frases increíbles, de humor la mayoría de ellas, que me divertían. Recuerdo esta: “Cuando llego tarde a casa, entro de culo para que, si se despierta mi mujer, crea que me voy al campo”. Me pareció ingeniosa y la puse en práctica alguna vez en casa. Guardé el manuscrito en una vieja maleta, el diario de Ramón Lora Cruces, de Badajoz, que murió en el campo de una indigestión. Al parecer, se comió cuatro quesos de cabra por una apuesta y reventó, literalmente, mientras dormía la mona a la sombra de una encina cerca de la Universidad Laboral de Sevilla. Sus perros le destrozaron media cara y las manos. Leí mil veces el documento y un día se lo di a un amigo editor, del barrio, para que lo estudiara por si había posibilidades de publicarlo. Lo estudió y me dijo que no había leído jamás un relato tan simpático, la vida de un hombre del campo, cabrero, bebedor y mujeriego, que escribía sorprendentemente bien para ser un iletrado. Al cabo de un año visité al editor y cuando le pregunté que si lo iba a publicar me dijo que no porque había un problema: el cabrero, que contaba su vida en el manuscrito con pelos y señales, confesaba haber sido violado de niño por un párroco al que él, el editor, conocía perfectamente. Un cura muy conocido en Sevilla, que en la posguerra ayudó a muchas personas y que le salvó la vida a bastantes represaliados del franquismo. Ramón, el cabrero, huérfano de padre y madre desde niño, vivía en la parroquia con el cura, al que ayudaba en muchas cosas. Sabía lo de la violación que sufrió de niño porque había leído el manuscrito varias veces, pero no le di importancia, sinceramente, porque pensé que todo lo relatado era inventado. Según el editor, todo era verdad, el desenfadado relato de un hombre que tuvo una infancia dura, pero que a la hora de escribir sus memorias prefirió ponerse la nariz de payaso y disfrazar su vida con chistes, simpáticas anécdotas y divertidas vivencias. Incluso la violación la narró con sentido del humor: “El párroco me confundió con una cabra. Tuvo suerte de que estuviera en celo”. Cuarenta años después, con el cabrero, el editor y el párroco muertos, sigo pensando que aquel hombre era en realidad un cachondo mental, posiblemente un genio de la literatura, como tantos otros que se quedan en el más triste anonimato. ¿Quieren saber cómo cerró el relato de su vida?

Siempre fui un tontorrón, alguien sin valor alguno, sin maldad y algo tímido, al que, sin embargo, la vida le dio lo mejor que le podían dar a un hombre como yo: el don de amar sin ser amado. Lo que no se merece, no se agradece.