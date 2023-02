Días de Panseco en Triana

Pansequito era natural de la Línea de la Concepción pero echó los dientes en el Puerto de Santa María, donde su padre, que era también Panseco, vendía cosas del contrabando de Gibraltar, de ahí que al cantaor le dijeran de chico Pansequito. Como cantaor, José Cortés Jiménez, que así se llamó, era portuense, cuna de El Cagón, El Brujo, Perea, Luisa la Gitana, las Coquineras, el Negro o Alonso el del Cepillo. Un tal Monga, cantaor de soleares, de San Fernando aunque criado también en el Puerto, era uno de sus referentes, pero Panseco fue caracolero, seguidor de Manolo Caracol. Ayer murió a la edad de 78 años y miles de personas de todo el mundo llenaron las redes sociales de conmovedores mensajes de jonda tristeza.

Era un artista muy popular en todo el país, sobre todo en Jerez y Sevilla. Durante años frecuentó la taberna El Altozano, del gitano trianero José Lérida, donde era normal que cantara para los amigos, a veces durante horas. Con él en la taberna no era fácil irse a casa, porque te enredaba. Era una gran persona, amigo de sus amigos y jamás ningún artista me habló mal de él. Educado y amable, le gustaba hablar de cante y, aunque era caracolero hasta la médula, adoró al Chaqueta y a Tomás Pavón. Se podía llevar horas hablando de Tomás y de Pastora, como del Chaqueta o Antonio el de la Calzá. No era mairenista, aunque respetó siempre a Mairena, como no podía ser menos. Y quiso a Camarón como a un hermano.

Un día me contó una anécdota muy simpática de su gran amigo Enrique Morente. El genio de Granada fue de visita al Puerto y Panseco le dijo que se quedara en su casa, que su madre le había pintado una habitación y le había puesto una cama. Enrique le dijo primero que sí, pero cuando llegó la noche, sacó una tienda de campaña del coche y se fue a dormir a la playa, dejándolos con dos palmos de narices. “El hippi nos la jugó”, me dijo con mucha gracia. Tanto se apreciaban, que Morente le escribió la carátula de su primer disco. El maestro Panseco deja un legado artístico maravilloso y una huella como persona que será indeleble. Anoche me llamaron llorando algunos de sus muchos amigos, que estaban rotos por el dolor.

Nadie ha entendido esta muerte, tan de repente, tan injusta. No estamos para perder a artistas tan geniales como Panseco, tan original, tan preñado de compás y de arte. Ayer por la tarde me quedé dormido en el sofá y soñé que el maestro llegaba a una especie de valle verde lleno de árboles con muchos pájaros de todos los colores. De repente, el valle se iluminó con una potente luz y aparecieron para recibirlo Caracol, el Cojo Peroche, La Perla, Paco, Camarón, Lebrijano, Morente y La Paquera. “¡Joder, Panseco, estás hecho un chaval!”, le dijeron. Y se perdió con ellos en una niebla azulada que los cubría.