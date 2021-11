Díaz Ayuso, la solista, y Pablo Casado, el de los estudios fantasmas

Isabel Natividad Díaz Ayuso es solista profesional; es un verso libre. Pablo Casado, el político que la colocó en primera línea para perder unas elecciones autonómicas (necesitaba a alguien que se comiera el marrón de la derrota en Madrid y ella, con coraje, dijo que se prestaba voluntaria) se encuentra ahora frente a un monstruo político, una fiera de las urnas. Pobre Pablo; lo que le faltaba.

Ahora advierte a la presidenta madrileña que eso de ser solista en su partido está prohibido, que el que manda es él, que las luchas internas deben resolverse de puertas para adentro, que Teodoro García Egea es el número dos y ella ni siquiera controla el partido en Madrid. Pablo Casado intenta silenciar el conflicto y lo que consigue es que, cada día, sea más evidente y más suicida para el propio PP y, posiblemente, para él mismo (y para Teodoro porque son una parejita perfecta).

Isabel Natividad Díaz Ayuso es producto del valor de presentarse para perder unas elecciones y del marketing político. Y eso, que dicho así parece feo y de poco valor, resulta que es lo que funciona en la sociedad actual. Si nos dan pan y circo nos ponemos contentos. Y esta mujer se dedica a bajar impuestos a los suyos (pan que todos los españoles añoran) y se lía a guantazos con el que haga falta (circo; ya saben payaso travieso, payaso triste).

Es muy posible que esto acabe como el rosario de la aurora. Ella se encuentra fuerte y su popularidad en Madrid, y fuera de Madrid, es elevadísima. No se puede descartar que vaya por su cuenta en el futuro o de la mano de algún otro partido que asaltaría definitivamente el espacio del PP. Por su parte, Pablo Casado no termina de convencer y no acierta con los mensajes que envía. Ni coló lo de sus estudios ni, ahora, parece capaz de colar lo de ser el más importante, el líder indiscutible del partido.

Parece que el PP es un partido político lleno de solistas. Como todos los demás. Que alguien se lo diga a esa criatura.