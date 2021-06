Dinero y muerte

Son los temas que más atraen a los lectores: los dineros y los sucesos. Los dineros de las bonolotos, de los euromillones, de las loterías, de la ONCE. Y los sucesos mientras más gordos, mejor. Cuando nacieron en el siglo XIX las primeras grandes agencias europeas de información que fueron la inglesa Reuter -que aún existe como tal- la francesa Havas y la alemana Wolff, empezaron sirviendo a sus abonados noticias políticas, diplomáticas, económicas y geopolíticas. Claro, la mayor parte de la población era analfabeta y no leía prensa, el periodismo surgió sobre todo por las necesidades de la gente rica y culta. En aquel siglo XIX las agencias se crearon en el contexto del imperialismo y las revoluciones industriales, los inversores y colonizadores necesitaban información como todo poder la necesita y la necesitará siempre con la diferencia de que el poder recibe información interpretada y nosotros no, nosotros la que tenemos la tenemos en bruto, para distraernos y discutir entre nosotros.

En el momento en que a aquellas agencias se les ocurrió lanzar noticias de sucesos y los periódicos las publicaron y buscaron sus temas propios también relacionados con la muerte, comenzó la llamada prensa de masas, no importaba que no se supiera leer, el que sabía, leía, y los demás escuchaban.

El eros y el tanatos, en torno a esos dos conceptos giran nuestras vidas. El eros puede ser el dinero y el poder, la fama, imitar a todos esos héroes con los que nos han criado, a todos esos objetos y lujos que la publicidad y el cine nos han metido en la cabeza, incluso llegar al Homo Deus, a ser como Dios, imitar al poder, ¿de dónde sacaron mis excamaradas comunistas que el mundo podía ser gobernado por los parias, los proletarios, los obreros, los trabajadores y trabadoras, como todavía oigo y no puedo por menos que sonreír? Hay libros sobre cultura obrera, ¿qué es eso? Hay libros sobre pluriculturalismo, ¿qué es eso? ¿Qué han hecho los habitantes de los países excomunistas empezando por sus dirigentes? Reciclarse hacia el dinero. Y eso que decían y dicen que en los países comunistas se estaba construyendo el “nuevo hombre”. ¿Qué hacen desde los banqueros hasta los tenderos? Intentar arañar más dinero de la cuenta a sus clientes. ¿Qué hacen millones de estadounidenses? Invertir en Bolsa. ¿Qué pretenden los migrantes? Tener un techo y de ahí para arriba. ¿Por qué se pelean con frecuencia hermanos que ayer fueron ferices? Por una herencia. No sé lo que pasará dentro de un siglo, pero, por ahora, el cerebro del humano está atrapado por el eros y le chifla leer noticias que se titulen “lluvia de millones sobre Villamendrugo”.

También está la sombra del tanatos, “muera Marta, muera harta”, dice un refrán. Ya que nos tenemos que morir, al menos que tengamos algo para disfrutar y legar. Tener. “Todos los hombres tienen miedo. Todos. El que no tiene miedo no es normal, eso no tiene nada que ver con el valor”, afirmó Jean Paul Sartre. ”El día que yo nací mi madre parió dos gemelos: mi miedo y yo” sentenció Hobbes. La propia incertidumbre de estar en el mundo nos crea miedo y eso nos obliga a estar alerta. La noticia de sucesos nos permite aprender a conservarnos y al mismo tiempo dar rienda suelta a nuestro morbo y empezar a imaginar cómo debe ser eso de morir. Algunos autores afirman que hacia 2060 el humano habrá alcanzado la a-mortalidad, no confundir con la inmortalidad. La a-mortalidad será primero asunto de magnates como lo es ir de turismo a la luna. Pero llegará. De esa manera se empezará a vencer a la muerte, a pesar de este terrible párrafo de Nietzsche: “Liberarse de un estado en el que el miedo es quien manda, equivale a abandonar la seguridad, a afrontar un riesgo. La angustia es, por tanto, la característica de la condición humana y lo propio de un ser que se crea sin cesar”.