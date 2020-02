Discoteca de niños y padres, ¿y los abuelos?

Sí, ¿qué pasa con los abuelos? Sala Fanatic. Calle Herramientas, 35. Entradas desde 5 euros (3 euros venta anticipada). El domingo 23 de febrero se inauguró la primera discoteca para toda la familia de Sevilla, “una novedosa propuesta de ocio que ya tiene gran repercusión en capitales como Madrid o Londres”, afirmaban los medios. “Un DJ no sólo sirve música infantil sino que también hace sonar diferentes estilos de música para los padres”.

Vale, es una gran idea, pero, y los abuelos, ¿qué? ¿Es que no tenemos derecho a bailar con nuestros hijos y con nuestros nietos? Claro, los abuelos, a los viajes del Inserso, un coñazo auténtico, con los viejos que mientras más viejos, más pellejos. Pero es que hoy multitud de abuelos no son viejos ni se sienten viejos, al revés, son más jóvenes que los jóvenes y llenan las aulas de la experiencia en la Universidad de Sevilla, con ansias de saber y debatir sobre todo tipo de conocimientos.

Muchos abuelos actuales son los de la generación del baby boom, ahí están los roqueros que no mueren nunca o si mueren lo hacen de pie y sólo porque no hay más remedio que cascarla. Los niños con 10, 11 o 12 años pueden tener abuelos de mi edad y yo no he llegado ni a la jubilación y, como sabemos, hay multitud de abuelos que a los 50 y tantos los jubilaron a la fuerza a pesar de la fuerza que tenían entonces y conservan ahora. Sí, en nuestros días hay bastantes mujeres que son madres a los 40 y algo o después pero todavía hay otras muchas con hijos mocitos cuyos abuelos están de muy buen ver, no hay más que visitar los sitios esos decentes en la web donde nos quieren juntar como al gallo con la gallina para que seamos felices y sigamos comiendo perdices.

En estos momentos se está haciendo popular emplear eso de, “¿tienes 60 años? Uy, esos son los 50 de ahora”. Seremos una población vieja, dentro de poco los más viejos del mundo, más todavía que los japoneses, pero bailona y marchosa, no hay más que acordarse de aquel grupo, Triana Pura, que se fue de gira a cantar por ahí El probe Migué y las cantaoras eran bastante incontrolables, daban el cante fuera y dentro de los escenarios. No sé cómo estará ahora de salud, pero cuando he ido a Triana a estar unas horas en Casa de la Anselma hasta que cierra de madrugada con la Salve a la Virgen del Rocío, allí estaba ella, cantando y riñéndonos porque no consumíamos bastante.

Y esos son los abuelos más conspicuos, que los abuelos más mozalbetes quieren hacer algo más que ir a por las niñas a las discotecas cuando se hagan mayores o tirarles migajas a los pájaros. ¡Pero si todavía tienen que estar por ahí los roqueros de los 80 y los Rolling y el cantante de Supertramp para animar a una gente que quiere marcha y no se resigna a calentar mucho el sofá! En el imperio de los abuelos, para muchos, no se pone nunca el sol.