Discurso del amor con mucho amor (I)

Lectoras y lectores: aprovechando que es agosto y que el Guadalquivir pasa por Sevilla, aunque lleve menos agua y siempre esté sucia, deseo añadir mi huella a este amor irresistible e intenso que se extiende por el mundo como el fantasma comunista de Marx recorría el mismo lugar. Es decir, que no lo recorría porque los fantasmas no existen, si existieran no podríamos verlos y si los vemos es porque son materia y energía que también es materia -eso lo sabemos por Einstein y todo su merchandising- que no espíritu. También es posible verlos porque sean como las meigas que tampoco existen, pero haberlas, haylas. A Einstein lo queremos mucho más por su vinculación judía y yanqui que por ser Einstein. Si hubiera sido bolchevique todo sería más relativo, tal vez no le tendríamos ese amor inconmensurable e incondicional.

Este discurso está patrocinado por El Corte Es, permítanme una breve pausa para pasar a unos segundos de publicidad con el fin de entonar la melodía de la correspondiente cuña publicitaria, que reza así:

Qué alegría cuando me dijeron,

vamos a la casa del señor marqués.

Ya están pisando nuestros pies

los umbrales de El Corte Es.

Continúo con el discurso tras la obligada pausa publicitaria que, no obstante, he abordado con todo amor. Como soy todo amor, me comportaré como tal y he decidido llamar a este texto Discurso del amor con mucho amor, en homenaje a eso, al amor que, en estos momentos, brota en cualquier esquina del mundo por do uno transite.

Porque, para empezar, ¿qué hay detrás de ustedes, lectores/as? Una semilla de amor que un padre ha colocado en el interior de una madre, a través de un arcano lugar que un poeta amigo llamado Jesús Troncoso bautizó como “Cálida gruta de húmedas paredes nacaradas”, en sublime verso y mejor definición metafórico-ginecológica. Sois, lectores míos, lectoras mías, hijos e hijas del amor. Ahora se habla mucho de las mujeres y de las madres, aparecen en los medios de comunicación, en las series, en el cine, en las novelas, suelen ser las heroínas, las guerrilleras, las madres coraje, mientras que los padres, los hombres, parecen tontolhabas que no se dan cuenta de nada y son capaces de tropezar con sus mismísimos testículos, como decía mi padre que les ocurría a todos los desgraciados (mi padre utilizaba otra palabra en lugar de testículos, decía cojones pero no quiero repetirla aquí para que no me bajen el sueldo o me boten y por si hiriera alguna sensibilidad. Por tanto, nada de cojones).

Reivindiquemos, por consiguiente, al hombre y a esa semillita que dio lugar a ese milagro de amor que son ustedes. Y para reivindicar al padre, al hombre, al varón, qué mejor que entonar aquella canción de los Hermanos Calatrava, esos artistas de esta nuestra Piel de Toro llamada ¡España!, como exclamaría, con razón, El Gran Wyoming; los Hermanos Calatrava, uno muy feo y el otro muy guapo o menos feo. Cantaba el guapo, aplicando la música de la canción La, la, la que le dio el triunfo a Massiel en 1968 en el Festival de Eurovisión (atención a la profundidad del significado del título: La, la,la). Dije que cantaba el guapo:

Le canto a mi madre

porque me dio a mí el ser.

Y respondía el feo, en clara reivindicación de su género:

Y yo le canto a mi padre

que también tuvo que ver.

(Continuará con el amor a la madre y otras ocurrencias de amor)