Discurso del amor con mucho amor (IV)

Recuerdo ahora cuando el año pasado se cumplieron diez desde que se celebró un matrimonio ilusionante. Los príncipes ingleses –Guillermo y Catalina-, duques de Cambridge, se casaron con amor la primavera amorosa del gozoso año de 2011 después de Cristo. Este año de 2022 la reina Isabel II ha demostrado su amor al trono, lleva 70 años colocando sobre él sus reales posaderas. Ni el covid ha podido destronar ese amor. Inglaterra ha sido una nación que ha repartido amor por el mundo, sobre todo desde el siglo XIX.

Por amor a la raza blanca, asesinó con amor al resto de las razas, siempre que pudo. Pero nada de rencores, lo hizo por amor al avance del amor, hay que pensar en positivo, el mundo tiene dentro un motor llamado amor, aquella boda y la entrega al trono son dos muestras esenciales, y la prueba de que tengo razón en lo que digo es que 2.000 millones de personas dicen los medios de comunicación que siguieron el bodorrio, por amor y con amor. Ella iba guapísima y él, él, qué hombre, qué empaque, qué supercalifragilisticoespialidoso. ¡Si la madre lo hubiera visto! Pero, ¡qué digo! La madre lo vio desde el Cielo, allí está, bebiéndose un té, con amor, con la Madre Té RReza de Calcuta. Y con Juan Pablo II, al que sigue queriendo todo el mundo. Desde su condición de beato, primero, y santo, después, continúa repartiendo amor y librándonos de los comunistas o, ¿quién creen ustedes que está detrás de la conversión de China al mercado? ¿Quién, detrás del derrumbe progresivo de Cuba?

Martillo de los ateos, azote de los infieles. ¿Quién inspira hálitos de valentía para que los ciudadanos de Túnez, Egipto, Libia, Yemen, etc., etc., se hayan levantado, con amor, contra sus opresores? Aquel beato y santo pontífice que obró el milagro de librarnos de la bestia roja y ahora nos está empezando a quitar de en medio a la insidia del turbante. Con amor. Con amor le mataron a Gadafi, a bombazos, un hijo y algunos nietos; ya en los años ochenta le mataron, a bombazos también, a una hija. Pero son sacrificios por amor a la Paz, sé que Gadafi lo comprende, amor al progreso, amor a la democracia. Miren si lo comprende que en el fondo de su alma entendió por qué lo mataron a él sin ni siquiera un juicio terráqueo. Lo matamos por amor al amor.

Otrosí, un día después de la beatificación de Juan Pablo II, las fuerzas del Bien abatieron a Bin Laden. Se dice que murió exclamando: “Al fin me mataron, me lo merecía”. Hubo fiesta entre los vivos y entre los muertos porque para cargarse a Bin Laden primero hubo que matar a unas decenas de miles de seres inocentes –civiles, marines, niños, mujeres, periodistas, semiólogos incluso- que dieron su vida con alegría porque eran conscientes de que el Bien y el destino los habían escogido como el camino que conducía a la raíz del Mal. En el Paraíso, una enorme botellona organizada por miles de muertos vivientes festejó la ejecución de Bin Laden y le dio la bienvenida al propio terrorista. Celebraban que su muerte no fue en vano porque ellos hubieran querido seguir vivos para amar.

Con amor y por amor a Alá, asesinaron en abril de 2011 a casi veinte personas en Marrakech con una bomba activada a distancia. Hay que comprenderlos, es amor a sus tradiciones, como mantienen los yanquis sus tradiciones con sus condenados en Guantánamo, desde principios de siglo. Obama dijo que iba a cerrar aquella jaula, pero no se había enterado de que él no era el que mandaba sino un mandado, un pecador. Amor a los códigos que permiten cascarle a las mujeres y luego taparlas con el burka para que no se les vean los moratones o para que, si por ventura el burka se desgarrara, por accidente, no se observara moratón alguno debido a ese arte de pegar sin dejar huella que algunos atizadores conservan. Hay amores que matan, es verdad. ¡Pero son amores necesarios!

Volvamos a la boda. ¡Qué apuesto nuestro príncipe en la boda de Guillermo y Catalina! Nuestro príncipe azul, llevaba una banda azul, el color del amor, del cielo, de los seguros de vida, del PP, que tanto ama a ¡España!, el color de la Falange y del BBVA que presta hipotecas por amor al prójimo. Que me perdonen los pañuelos de papel que destrocé con mis mocos y empapé con mis lágrimas mientras veía la ceremonia, pero soy muy sensible y todo por este amor que le tengo al amor.

(Continuará con más derrames amorosos).