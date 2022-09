Disfrutar de la Bienal de Flamenco

Soy quizá el único crítico en activo que ha vivido todas las bienales de flamenco, desde aquella primera edición de la primavera de 1980, cuando aún no era crítico, aunque ya escribía. Fue ya en la segunda edición, de 1982, cuando comencé a hacer críticas para una emisora de Radio, Antena 3 de Sevilla, en el programa Lo Nuestro, del desaparecido periodista sevillano Bernardo Gómez de Sixto. Fue en la siguiente, la de 1984, cuando comencé a hacer críticas en El Correo de Andalucía. Se cumplirán pronto cuarenta años, que no es moco de pavo. Unas quinientas críticas solo en la Bienal. Disfruté mucho en estas primeras ediciones, pero esa labor pasó a ser un tormento cuando había que salir corriendo de los teatros para hacer la crítica la misma noche en la redacción, a veces sin ver el espectáculo completo y jugándome la vida para llegar a tiempo. Creo que daba tantos hachazos por la tensión y el estrés. Cuando no me había gustado la obra o el recital, cargaba las tintas. Y cuando me había maravillado, también. Ponía toda la pasión y no me casaba ni con Dios.

Ya no hago críticas en la Bienal, la vivo tranquilo, sin la obligación de ir cada noche. No crean que lo llevo bien, que no, porque soy carne de cañón. Soy un crítico nato y en esta edición podría hincharme. Es la programación más endeble que recuerdo, la menos flamenca, la peor de todas. Puedo decirlo porque, repito, he vivido todas las ediciones. La crítica flamenca murió hace tiempo, entre otras razones porque no se paga. Una emisora de radio me ha propuesto hacer la crítica diaria de una manera desenfadada e improvisada, como una pataíta por bulerías cada mañana, pero no me pagaba ni para el autobús. No era la Cope, aclaro. Como diría Mario Maya, hay peritas en dulce a las que uno no puede aspirar. Por tanto, solo asistiré como director de ExpoFlamenco, el portal jondo más seguido del mundo. Así que el director de la cita, Chema Blanco, puede estar tranquilo, porque este “salvaje” que, según él, defiende “sus intereses”, solo irá a disfrutar de dos o tres espectáculos, si los toros de Machacaera no lo impiden, que nunca se sabe. Ir a la Bienal es como ir a la guerra –a la Vietnam–, y en la guerra vale todo.