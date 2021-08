Disfrute con los podcast de radio

Es una dieta sana. La recomiendo todo el año. Se come con los oídos y se digiere mentalmente. Nutre sus conocimientos. Entretiene que da gusto. Refuerza sus defensas ante las falacias virales. Elimina toxicidad en su vida cotidiana. Puede tomarla incluso con la mascarilla puesta. Y en el horario que mejor le convenga a su biorritmo. Cuando está en la cocina, o en el baño mientras se ducha, o cuando el teletrabajo no requiere toda la concentración delante del ordenador, o cuando le toca hacer cola en la calle, o paseando por el parque. Su nombre genérico es podcast. No lo busque en parafarmacias. Lo tiene a mano en internet. Es la savia nueva del resurgimiento de los géneros radiofónicos sin prisas. Es la mejor noticia en el panorama de la comunicación social, tanto profesional como autodidacta. El auge en la producción y consumo de podcast alimenta esperanzas y siembra alternativas para una ecología digital de audios interesantes que sean el territorio sonoro donde se oxigenen las ganas de compartir con esmero informaciones, conocimientos, relatos, historias, aficiones. Es radioterapia para una España que necesita remediar sin efectos secundarios el exceso de emisiones para oídos sordos.

La primera y magnífica ventaja es disponer sin fecha de caducidad, en el repositorio de las webs o de las aplicaciones móviles, de multitud de programas de radio completos, o segmentadas sus mejores secciones con personalidad propia, cuyos horarios de difusión en el cronograma de las ondas de transistor son incompatibles con la disponibilidad para estar a la escucha. Cada vez tienen más oyentes de día los programas que antes solo podían disfrutarse de madrugada, e igualmente crece por las tardes el número de descargas para escuchar algún fragmento relevante de los magazines matinales. Aumenta de lunes a viernes la audiencia de los que se emiten los fines de semana, y viceversa.

La constatación de las satisfacciones que la accesibilidad digital reporta a muchas personas para disfrutar de la radio a través de podcast fue la palanca que ha deparado el gran salto cualitativo tanto en las radios privadas como en las públicas: elaborar contenidos, tanto para asuntos de actualidad como para temas atemporales, que requieren mucha labor de documentación, guión, ambientación musical, montaje y un amplio elenco de voces, sean de origen periodístico o escénico. Es el rescate de géneros como el gran reportaje, el serial, el dossier, el radioteatro, que desde hace décadas parecían en vías de extinción, salvo excepciones como el excelente programa 'Documentos' de Radio Nacional de España, sobre personajes y acontecimientos de la historia española de los últimos 125 años (vea su lista de centenares de programas y pruebe a escuchar el tema que más le atraiga).

Hasta la fecha, y a mi juicio, Carlos Alsina capitanea la producción de programas especiales que, tras su primera emisión, acrecientan la importancia de la radio en podcast. La serie de siete capítulos sobre el desastre de Annual hace un siglo, con la muerte de más de 12.000 militares españoles en el Rif magrebí, y todo el contexto de aquel hecho histórico en la decadente España de Alfonso XIII, no solo es delicatessen radiofónica, sino también contribución sensacional de un medio de comunicación a la divulgación que enriquece el acervo común. Con amenidad, con rigor, sin adoctrinamiento. De todo lo que ha pergeñado hasta ahora la 'factoría Alsina' desde Onda Cero, les recomiendo que accedan a la adaptación radiofónica en cinco capítulos de los relatos que conforman el libro 'Los peces de la amargura', del escritor Fernando Aramburu. En los que éste expuso de modo certero y emocionante la voz interior, doliente, acongojada, hipócrita o inmisericorde, de los diversos perfiles de ciudadanos vascos y su relación con el terrorismo de ETA, como víctimas, espectadores, cómplices o verdugos.

También les animo a descubrir y disfrutar de otros protagonistas de esta fecunda tendencia. Por ejemplo, en la Cadena SER, el ingenio y humor sutil de Juan Carlos Ortega en 'Las Noches de Ortega'; los programas de 'El coleccionista de canciones', Iñaki de la Torre (prueben con 'Rock and roll: el día que Elvis destronó a Sinatra'); y los de Nacho Ares en 'SER Historia' (si quieren, empiecen con el grabado desde el Luxor faraónico). Medios que sobre todo son cadenas de periódicos, como el grupo Vocento, en su web especializada WomenNow ha realizado estupendos podcast en la serie 'La habitación propia' sobre mujeres relevantes que rompieron moldes (Peggy Guggenheim, Nadia Comaneci, Carmen de Burgos, Billie Holiday,...). Y en Radio Nacional de España, donde se atesora la mayor oferta presente y pasada en todo tipo de temáticas y géneros, por citar una producción reciente busquen la adaptación de radioteatro de la novela 'Los santos inocentes', de Miguel Delibes, con las voces de José Sacristán, Carmen Machi, Antonio de la Torre, Roberto Álamo, José Luis García Pérez, Joaquín Notario y Ana Wagener.

Y si en la playa, la parada del autobús, la puerta del colegio o la barra del bar, alguien comenta que no hay nada bueno donde informarse o entretenerse, pásele una ración de podcast y dígale que se deje de excusas.