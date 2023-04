Diversión, sencillez y cariño

Tras la actividad, los sorprendí visitando cada una de las clases para agradecerles su calurosa acogida, volver a hacer juntos el baile de la croqueta, firmar libros y... ¡hasta estuches, mochilas, camisetas, folios e incluso algún brazo! Me llenaba de gratitud ver la ilusión que les hacía... «¡No me voy a duchar en tres días!» exclamó alguno cuando le firmé el brazo... Yo iba de sorpresa en sorpresa, me sentía inmersa como en una especie de «viajes de Gulliver» a lo emocional, pues cuando se acercaban para conseguir su firma, me regalaban algún dibujo o pequeña manualidad que habían hecho sobre la marcha representando a «Antoñeta, la croqueta», ¡gracias chicos, eran chulísimos y todos me gustaron muchísimo! y en especial, hubo dos regalos que me llegaron al corazón. Se trata de dos cartas de dos niñas, Aora y Lola, de 3º de primaria, os las reproduzco a continuación: