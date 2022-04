¿Dónde apunto a esta víctima?

Como probablemente muchos de ustedes, recibí hace poco un texto en mi móvil firmado por una joven. La firmante tiene más razón que un santo, es una víctima de nuestra cultura y de nuestra presunta civilización. ¿A quién o a quiénes les endoso las causas de que una joven se exprese de tal manera y nos ofrezca ese contenido? La firmante no está muerta, asesinada y arrojada al suelo, ni con un agujero de bala en la espalda, ni su cadáver sostenía un llavero de la UE a la que veía como la tierra prometida, no, esta joven ya está en la UE, ya está en la democracia, ya es libre, la protege la OTAN y se supone que los derechos humanos, eso que llaman una democracia plena. ¿Por qué escribe entonces así? ¿Es idiota? ¿Una subversiva que quiere molestar al orden instituido? ¿Una aburrida que en lugar de divertirse mandando fotitos por Facebook o Instagram le ha dado por joder con una historia falsa? La mujer nos manda este mensaje:

“Hoy, a mis 29 años, vivo sin posibilidades. No me malinterpreten: tengo estudios, experiencia laboral, actualmente trabajo (aunque no llego ni para vivir sola ni alquilar una habitación), pero mis posibilidades de vivir son nulas. Estoy condenada a ver cómo la vida pasa inexorablemente segundo a segundo, día a día sin conseguir nada más que añadir un tachón al calendario. Mis ojos son un recuerdo lejano que antes no cesaban de brillar con fuerza y esperanza, ahora están hinchados de llorar y ver cómo no son los únicos en perder la vida que tanto les habían prometido cuando eran niños. Todos nosotros (los jóvenes adultos) estamos viendo cómo la vida se nos escapa y a nadie parece importarle que estemos obligados a trabajar 13 horas al día por un salario que no sube de los 15.000 euros anuales por más que lo pidamos, que no tengamos posibilidades de emancipación, de ser madres y padres, de vivir. Es una enfermedad que acongoja a la sociedad y todo el mundo hace oídos sordos y aparta la mirada, supongo que así es más fácil”.

El texto se titula “Vivir y no sobrevivir”. Lo firma Silvia Fernández Belmonte, de Barcelona. Lo peor es que hay jóvenes trabajando que ganan algo más de dinero y con el precio de los alquileres tienen que elegir entre comer o tener un techo. Todos sabemos de alguien que está en estas condiciones, cargamos con la vergüenza de que por primera vez en la historia reciente de España los hijos viven peor que sus padres. Y encima tenemos que soportar la monserga de que allí o allá no se respetan los derechos humanos y matan a la gente. Hay muchas formas de matar y de morir. Y hay muchas formas de mandar al vacío y a la desesperación a un ser humano, en particular a los jóvenes, que en lugar de convertirse en el futuro se convierten en cadáveres por voluntad propia.

¿Por quién doblan las campanas? Por todos nosotros, por nuestra incompetencia, por nuestra cobardía al aguantar en el gobierno a niñatos listos que se han colocado y en su mayoría no tenían curriculum para llegar donde han llegado; doblan por nosotros que seguimos pensando en nosotros mismos y permitiendo la sociedad líquida del todo se compra y se vende, desde un objeto hasta la integridad. Siempre que hay un dictador, un tirano, un sistema abusador y asesino, es porque el resto de la sociedad lo consiente. España y todo Occidente se podían inundar con escritos parecidos al que acabo de reproducir. No pasa nada, una limosnita para los necesitados, una lata de chícharos y un paquete de arroz y sigamos adelante aunque ese escrito, más que una reivindicación, parezca una despedida de este mundo. Y proceda de nuestro entorno más inmediato.