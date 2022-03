¡¿Dónde vamos a llegar?!

Esta mañana, temprano, paraba en la gasolinera antes de ir al trabajo, era muy temprano y puse 10 euros de gasolina. Cuando comencé a ponerla en el depósito de la moto noté que paraba con prontitud, miré el surtido y marcaba los 10 euros pero apena uno poco más 5 litros de gasolina. Me quedé perplejo, miré el precio de la misma y estaba más allá del 1,80 euros, un disparate.

Me acerqué al empleado de la misma y le pregunte si a ese precio estaba y me decía: «Si, y lo que va a subir; hace tres semanas estaba a 1,53 euros y ahora está casi 30 céntimos más cara». Con una seguridad pasmosa me repitió: «Lo menos se va a poner a 1,90 euros en breve, ya verás. De todo esto tiene la culpa el Putin ese».

La perplejidad fue en aumento y no precisamente por «lo del Putin ese» sino por el nivel de precios ante los que estamos. Sin dudas la guerra entre Rusia y Ucrania ha hecho que se bloquee el petróleo ruso y se encarezca el precio del combustible pero me parece desorbitado sobre todo cuando el valor real de la gasolina esté en torno a 0,9 euros, el resto son impuestos e intermediarios.

Me pregunto algo: con la crisis que sufrimos los ciudadanos trabajadores, con los recortes de sueldos, los ERE, los ERTE, la pandemia, los despidos, ¿tenemos que pagar nosotros esta carestía en el precio de la gasolina? ¿No puede rebajar el Gobierno el impuesto sobre la misma?

Inés Cardenal es directora de Comunicación y Asuntos Legales de la Asociación Española de Operadores de Productos Petrolíferos (AOP) indica que «de cada litro de carburante, aproximadamente la mitad del precio, ya sea de gasolina o petróleo, son impuestos» y que «estos son el IVA y el impuesto especial de hidrocarburos». A lo que además hay que añadir, de media, «un 40% del precio del producto al por mayor», es decir, el precio que cuesta en los mercados internacionales. Por otro lado, el 15% restante son «los costes de distribución y márgenes».

«Desde que el producto sale de la refinería, el transporte, almacenamiento, la logística, los costes de la estación de servicio». Son una serie de costes que «no están en los impuestos pero aumentan el proceso de formación del precio de los carburantes».

En la gasolina se están pagando unos impuestos sobre los carburantes de 0,473 céntimos por cada litro. En el caso del diesel o gasóleo es de 0,379 céntimos más el 21% sobre el precio antes de los impuestos más un impuesto especial. ¿Cómo se queda?

España, como país, no influye en el precio de venta del petróleo pero si en el porcentaje de impuestos que le graba... «Zapatero a tus zapatos».

Recuerdo como, con 15 años, tuve mi primera moto y le llené de gasolina el primer depósito: 10 litros de gasolina «normal» -por aquella época había «normal» y «super»- y apenas me costó 700 pesetas... ¡Qué tiempos!